El fascinant descobriment en una cova de Castelló d’un milpeus únic al món
L’interés per saber, per anar més enllà del que és evident, està darrere de la troballa que els espeleòlegs Luis i Jesús Almela feren en l’Avenc del Pla d’Arçà
«Coneixem una fracció molt menuda de la diversitat d’espècies de la terra», afirma Ernesto Recuero, doctor en Biologia i professor de Zoologia de la Universitat Rei Joan Carles de Madrid, encarregat de l’estudi i la descripció taxonòmica que confirmarà de manera oficial el que ja han pogut acreditar després de mesos de treball, que a la província de Castelló s’ha descobert un nou gènere de milpeus. Un invertebrat únic al món, que de segur ha viscut davall dels nostres peus des de molt abans que els homínids s'establiren com espècie dominant, protegit per la discreció de l’obscuritat.
Es tracta del que la ciència considera «un supervivent en la història de l’evolució», una «espècie relicta», explica Recuero. I és així perquè «el més proper amb el que es pot relacionar serien espècies que es distanciaren fa molts milions d’anys. Segurament, no va evolucionar sola, però altres s’extingiren i este organisme s’ha adaptat a estes coves de Castelló, el que li ha permés trobar un ambient on poder sobreviure». És senzill, com amb tantes altres coses, no es sabia de la seua existència, però existia.
Que ara es conega eixe endemisme de tanta rellevància per al món científic i per a la descripció de la biodiversitat en general, és degut a les inquietuds pel coneixement dels germans Almela, uns espeleòlegs que l’any 2007, trobaren «un bitxo en l’Avenc del Pla d’Arçà de Vallibona» que els va cridar l’atenció. Aleshores, es limitaren a fotografiar-lo, com solen fer en qualsevol mena de troballa que els cride l’atenció en les seues incursions subterrànies, i guardaren la imatge en el seu arxiu, un gest quotidià per a ells, que esdevindria molt transcendent, com acabarien comprovant uns anys després.
Explica Luis, un dels germans protagonistes de la troballa, que entre els anys 2018 i 2019, ell i Jesús estaven explorant una cova de Tírig que els resultava especialment interessant, «amb passos molt estrets, un riu que corria per davall, curiós si es té en compte que l’exterior és molt sec, i amb una considerable falta d’oxigen, rar en esta zona».
En una d’eixes entrades, «baix del riu, tornàrem a veure un exemplar del mateix bitxo». Luis i Jesús, recordaren aquella fotografia que feren més de deu anys enrere i com solen fer en casos així, traslladaren les seues sospites a un amic biòleg, Alberto Sendra, especialista en fauna cavernícola, qui els va confirmar que el que havien vist era especial i pagava la pena emprendre una investigació més profunda.
Relata Luis Almela, que tractaren d’entrar amb Alberto en la cova de Tírig. No el trobaren i varen decidir que «no tornaríem, perquè és una cavitat prou hostil». Però amb la referència de la fotografia que feren el 2007, anaren a provar sort a l’Avenc del Pla d’Arçà. A l’estiu de 2021, localitzaren diversos exemplars. No valia qualsevol, Sendra va deixar clar que «necessitaven mascles i amb els òrgans reproductius ben desenvolupats».
Els biòlegs que es dediquen a la investigació estan molt especialitzats i el grup dels qui estudien els milpeus és molt reduït, raó per la qual, Alberto Sendra va remetre la informació a un company de Copenhaguen, que «es va sorprendre i és quan vàrem saber que seria molt interessant estudiar-lo», recorda Almela.
Un nom per al milpeus
El camí que porta al descobriment d’un nou ésser viu és conscienciós. A principi d’enguany, Sendra va remetre tota la documentació i les mostres a Ernesto Recuero, que des d’aleshores ha estat aprofundint en l’objectiu de descriure i donar nom a este organisme. Que no es tracta d’un fet anecdòtic, és un pas essencial per a garantir la seua protecció.
Actualment, la investigació està prou avançada, es troba en fase de redacció, «a punt d’enviar-la per a la seua publicació en una revista científica especialitzada en l’àrea de la taxonomia, després de passar per una revisió profunda per part d’altres especialistes, que l’analitzaran per avalar que tot és correcte».
«Descriure un nou organisme és un procediment complex, bàsicament perquè t’obliga a conéixer tot el que hi ha descrit i això requereix molt de temps d’estudi, coneixement i especialització»
Recuero indica que «una vegada es publica, el nom científic ja és vàlid i queda constància internacional que la nova espècie existeix, i pot incorporar-se a tots els catàlegs del món, el que, a més, justificarà que a les coves on està present se’ls atorgue una protecció específica, perquè estem davant d’una espècie endèmica que només viu en eixes coves. És molt important».
Eixes dues paraules en llatí que els científics li atribuiran i per les quals el milpeus de Vallibona serà reconegut internacionalment (que, per cert, farà referència al cognom dels germans Almela), «a l’espècie, òbviament, li tindrà igual», diu el professor Recuero, «però sí que és important per al humans, pel que fa a la seua conservació».
Res es deixa a l’atzar en tot este procés d’identificació. La ciència és molt estricta pel que fa al reconeixement d’una nova espècie. Ernesto Recuero indica que «és un procediment complex, bàsicament perquè t’obliga a conéixer tot el que hi ha descrit i això requereix molt de temps d’estudi, coneixement i especialització, i no tothom pot fer-ho, ni té els mitjans ni les ganes».
«La seua aparença morfològica i les seues adaptacions a les coves són úniques»
Assegura que el primer que va veure quan la informació i les mostres varen arribar a les seues mans va ser que «era un cas molt particular. Este animal té un aspecte molt diferent de tots els milpeus que es troben en la península Ibèrica». Afirma que la decisió de fer-se càrrec de la seua descripció va ser «relativament senzilla», en comprovar «la seua aparença morfològica i les seues adaptacions a les coves, en ambdós casos, úniques».
Un cas excepcional
Este professor de Zoologia sabia que a tot el territori espanyol no es coneixia res semblant, «però podia haver-hi referències en qualsevol altre país», raó per la qual va fer una revisió «per a intentar classificar a quina família podia pertànyer i mitjançant l’estudi bibliogràfic i del material que hi ha en col·lecció, començar a comparar».
La conclusió, després de mesos d’indagacions, va ser «que no es podia incloure en cap gènere conegut, i per això n’havíem de crear un de nou i batejar-lo». És en eixe punt on es fa necessari «publicar una diagnosi, una breu descripció de per què és diferent de totes les espècies descrites, i es designa el que anomenem un holotip, un exemplar de referència perquè altres taxònoms puguen fer ús a l’hora d’estudiar espècies properes».
Recuero afirma que el món dels milpeus «està poc estudiat». El més excepcional «és que apareguen gèneres nous. De fet, als últims deu anys s’ha descrit en la península ibèrica només un». Per tant, el cas de Castelló, és un fet ressenyable internacionalment des d’un punt de vista científic.
A més, incideix en el fet que «les coves estan explorades en un percentatge molt baix. Tal com augmentem els esforços, és probable que es descobrisquen casos semblants, jo no descartaria la troballa de nous milpeus». Espeleòlegs i biòlegs van tots plegats en eixe camí.
