Salvar el Mediterrani, una conversa a la vora del mar
La Fundació Azul Marino impulsa el cicle ‘Conservezas’ per acostar la ciència marina a la ciutadania i fomentar el respecte pel medi marí. Amb cada sessió, investigadors, divulgadors i veïns comparteixen coneixements, reflexions i experiències per conscienciar sobre la fragilitat del Mediterrani i la seua protecció
La terrassa del Espai Tempus d’Orpesa s’ompli de públic amb ganes d’aprendre, escoltar i compartir curiositat pel mar. Amb el so de les onades de fons i una cervesa a la mà, desenes de persones van assistir a la tretzena sessió del cicle Conservezas: conservación entre cervezas, organitzat per la Fundació Azul Marino i Bellver Blue Tech Zone, una proposta que transforma la ciència marina en una experiència participativa i accessible per a tots els públics.
Aquesta edició, titulada Mantelinas: ocultas bajo la arena, va estar dedicada a la mantelina o rajada papallona (Gymnura altavela), una espècie del Mediterrani catalogada en perill crític després de la desaparició d’aproximadament el 80% de les seues poblacions.
L’activitat, a càrrec del comunicador científic Jaime Penadés Suay, va oferir una aproximació divulgativa a aquesta espècie, que pot arribar als dos metres d’amplada i viu camuflada als fons sorrencs del Mediterrani. La sessió, celebrada a la terrassa del centre Tempus d’Orpesa, va tindre lloc a la vesprada, amb accés gratuït i aforament limitat.
Punt de trobada
Conservezas és una activitat mensual de divulgació ambiental que combina coneixement científic i un ambient participatiu.
El projecte pretén ser més que una sèrie de xarrades: busca crear un punt de trobada on el coneixement fluïsca d’una manera pròxima. L’objectiu és oferir un espai per aprendre sobre els oceans i la seua conservació en un context més distés del que és habitual.
El cicle compta amb la col·laboració de la cervesa artesana La Mantelina, elaborada a Soneja per la cooperativa La Somniada. Esta cervesa, vinculada al projecte de conservació de la Gymnura altavela, té certificació ecològica i és un producte de proximitat.
Les sessions es desenvolupen de manera mensual i han abordat temes diversos sobre espècies i ecosistemes marins. En desembre del 2024, Pablo García, director de projectes de la Fundació Azul Marino, va parlar sobre els taurons. En esta sessió es va posar de manifest que, a més de ser espècies fascinants i essencials per a l’equilibri dels ecosistemes marins, travessen una situació crítica, ja que una quarta part d’ells es troba en perill d’extinció.
En gener del 2025, el mateix ponent va oferir una xarrada sobre la reproducció marina. En febrer, Jaime Penadés va explicar la importància de la posidònia com a planta marina que forma praderies submarines que aporten oxigen i refugi. En març, Susana Montero, directora d’educació i accions mediambientals de l’Aquari de Sevilla, va exposar el valor de l’educació i la divulgació per a la protecció dels oceans. En abril, Andrea Spinelli, de la Fundació Oceanogràfic, va relatar les seues experiències personals al Mediterrani. En maig, José Luis Crespo, responsable de conservació de la mateixa fundació, va dedicar la seua intervenció a la tortuga bova (Caretta caretta).
De nou, Jaime Penadés, en juny, va tractar el cas del guitarró o peix guitarra gegant. José Samaniego, vocal de cazafotosub de la Federació d’Activitats Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana, va parlar en juliol sobre la fotografia subaquàtica en apnea. El següent mes, Borja Mercado, de l’Associació Ambiens, i Lorena Expósito, de la Fundació Oceanogràfic, van abordar la situació dels cavallets de mar. Pablo García va analitzar l’aniversari de la pel·lícula Tiburón, de Steven Spielberg, en setembre. A l’octubre, Pedro del Baño, vicepresident de la Societat Valenciana d’Ornitologia, va centrar la seua ponència en les aus marines.
I així fins a arribar a l’última sessió, la de novembre, que es va celebrar divendres i va estar dedicada a la mantelina o rajada papallona, una espècie del Mediterrani en perill crític, després de tantes xarrades interessants i amb gran èxit de participació.
La Fundació Azul Marino treballa per acostar el patrimoni natural marí de la província de Castelló al públic general, especialment als municipis propers a la Zona d’Especial Conservació (ZEC) Orpesa–Benicàssim. El seu Centre de Conservació d’Espècies Marines (CCEM), situat a l’edifici Tempus de Benicàssim i cedit a la Fundació Oceanogràfic, funciona com a extensió de les activitats de recuperació de fauna marina de la Comunitat Valenciana. En aquestes instal·lacions es rehabiliten tortugues marines, cavallets de mar, taurons gat, eriçons de mar i gorgònies, la major part procedents de captures accidentals comunicades per les confraries de pescadors.
Projectes
Els projectes de la Fundació se centren en accions de sensibilització ambiental, educació i col·laboració institucional. Organitzen xarrades en centres escolars, jornades de neteja de platges, participació en esdeveniments amb tallers com el FIB o l’Escala a Castelló i campanyes com El segell de qualitat de les nostres platges, Aquí salvem tortugues i El pulmó del Mediterrani.
També realitzen activitats científiques i tècniques a la ZEC Orpesa–Benicàssim, com mostrejos de fauna, mapejat de fons marins, neteja de xarxes i alliberaments d’animals marins recuperats, sempre amb l’objectiu de protegir el patrimoni natural marí i afavorir la col·laboració entre entitats.
El cicle Conservezas s’ha consolidat com una de les iniciatives de divulgació ambiental més destacades de la província. Amb una mitjana d’entre 80 i 150 assistents per sessió, combina ciència, conservació i participació social.
La Fundació
Des d’Orpesa, la Fundació Azul Marino treballa per protegir la biodiversitat marina de la província de Castelló i difondre la cultura oceànica entre la població. La seua tasca combina educació ambiental, ciència aplicada i divulgació per fomentar una relació més conscient amb el mar.
El centre de la fundació és una extensió directa de la Fundació Oceanogràfic, i forma part de la xarxa autonòmica de recuperació de fauna marina. A les seues instal·lacions, situades al l’edifici Tempus, es reben i rehabiliten espècies com tortugues bobes (Caretta caretta), cavallets de mar, taurons gat i altres organismes marins afectats per activitats humanes o temporals adversos.
A més de la seua tasca científica, desenvolupa programes educatius i campanyes de sensibilització a escoles, col·legis i esdeveniments populars amb diverses col·laboracions.
