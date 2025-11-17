Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almassora fa consciència sobre el món natural a través de l’anellament d'aus

L’Aula Natura portarà al voltant de 300 escolars de la localitat a diferents punts del terme per tal d’apropar-los a l’ornitologia

Els anelladors del Grup Au expliquen als escolars d’Almassora la importància científica de la seua tasca.

Els anelladors del Grup Au expliquen als escolars d'Almassora la importància científica de la seua tasca.

Mònica Mira

Almassora

El coneixement és la base del compromís ciutadà amb la defensa i protecció de la biodiversitat. Saber com és el món que ens envolta i formar part activa d’iniciatives que treballen per a tindre tota la informació possible i aplicar-la a la conservació està en el fondament de projectes com el que desenvoluparà al llarg del mes de novembre l’Aula de Natura de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almassora.

Al voltant de 300 escolars de quart de primària dels sis col·legis públics del municipi passaran per diferents punts del terme on estan realitzant-se anellaments d’aus, aprofitant que moltes espècies estan en ple període migratori, perquè «adquirisquen actituds de sensibilitat i respecte envers la conservació del mitjà i prenguen consciència sobre la influència que té l’ésser humà en els ecosistemes», assegura el regidor, Juan Luis Marín.

Amb la col·laboració de l’associació Grup Au, que periòdicament s’encarrega de fer estos anellaments i, per tant, compta amb ornitòlegs certificats per la Generalitat per a la manipulació d’aus silvestres, es possibilita que «l’alumnat puga observar de prop la biodiversitat local i comprendre la importància de la ciència en la conservació».

Marín detalla que perquè el que aprenen tinga una continuïtat i facilitar que consoliden els coneixements, «cada escolar rep una guia d’aus editada pel Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, del qual forma part Almassora, amb les espècies d’aus més habituals del municipi, per a facilitar la seua identificació».

Els menors assisteixen a la captura de les aus en xarxes especials, la identificació, mesura i col·locació de l’anella amb el codi internacional d’identificació.

