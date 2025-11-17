Almassora fa consciència sobre el món natural a través de l’anellament d'aus
L’Aula Natura portarà al voltant de 300 escolars de la localitat a diferents punts del terme per tal d’apropar-los a l’ornitologia
El coneixement és la base del compromís ciutadà amb la defensa i protecció de la biodiversitat. Saber com és el món que ens envolta i formar part activa d’iniciatives que treballen per a tindre tota la informació possible i aplicar-la a la conservació està en el fondament de projectes com el que desenvoluparà al llarg del mes de novembre l’Aula de Natura de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almassora.
Al voltant de 300 escolars de quart de primària dels sis col·legis públics del municipi passaran per diferents punts del terme on estan realitzant-se anellaments d’aus, aprofitant que moltes espècies estan en ple període migratori, perquè «adquirisquen actituds de sensibilitat i respecte envers la conservació del mitjà i prenguen consciència sobre la influència que té l’ésser humà en els ecosistemes», assegura el regidor, Juan Luis Marín.
Amb la col·laboració de l’associació Grup Au, que periòdicament s’encarrega de fer estos anellaments i, per tant, compta amb ornitòlegs certificats per la Generalitat per a la manipulació d’aus silvestres, es possibilita que «l’alumnat puga observar de prop la biodiversitat local i comprendre la importància de la ciència en la conservació».
Marín detalla que perquè el que aprenen tinga una continuïtat i facilitar que consoliden els coneixements, «cada escolar rep una guia d’aus editada pel Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, del qual forma part Almassora, amb les espècies d’aus més habituals del municipi, per a facilitar la seua identificació».
Els menors assisteixen a la captura de les aus en xarxes especials, la identificació, mesura i col·locació de l’anella amb el codi internacional d’identificació.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos muertos al despeñarse un vehículo con cinco ocupantes por un barranco en Benassal
- Los tres locales de Castelló donde mejor se almuerza. Estos son los premiados de la II Ruta de 'l'Esmorzaret'
- Localizan presencia de avispa velutina en 23 municipios de la provincia de Castellón
- El TSJCV confirma la pena para la familia de Castellón que expolió 500.000 euros a la empresa donde trabajaban
- Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet estima un 100% de probabilidades
- Suspenden el mercado ambulante de Moncofa
- Castelló hará la competencia a Vigo con su alumbrado navideño este año. Todos los detalles, novedades y la fecha del encendido
- Directo | Castellón-Real Sociedad B