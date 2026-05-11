L’impacte del despoblament en la natura
Al llarg de la història, l’ésser humà ha sabut reconéixer la importància de la seua relació amb el medi natural, del qual obté recursos indispensables per a la seua supervivència; ha transformat el paisatge rural i amb l’evolució dels temps, ha acabat abandonant-lo, amb un impacte sovint irreversible si no s’actua, conseqüència de l’èxode continuat que buida els pobles
El setembre passat, la periodista de Mediterráneo, Cristina García, recordava que a la província de Castelló hi ha setze municipis per davall dels cent habitants, els pobles més menuts d’este territori, que es distribueixen entre les comarques de Els Ports, el Baix Maestrat, l’Alt Millars i l’Alt Palància. Visibilitzava que «Casteló suma tres de cada quatre pobles amb menys de cent habitants de tota la Comunitat, setze de vint-i-un» i incidia, a més, en el fet que 86 dels 135 pobles castellonencs es consideren «oficialment amenaçats per l’èxode rural».
Les implicacions socials d’eixa realitat són sobradament conegudes. De fet, ja no són novetat les polítiques públiques que destinen inversions a protegir i crear incentius per tal de fer d’estos municipis llocs on viure dignament, sense haver de renunciar a drets o serveis que mai es qüestionarien en les ciutats més poblades.
Així mateix, és innegable que el despoblament té impactes més enllà de la perspectiva social. En té, i molt importants, des d’un punt de vista mediambiental. L’abandonament rural és un perill, com s’ha evidenciat en casos extrems com els grans incendis forestals.
A l’octubre, també en este periòdic, la periodista Noelia Martínez es feia ressò de l’estudi La despoblació en la Comunitat Valenciana. Caracterització de Castelló, en el qual es conclou que «87 municipis de la província, més de la meitat dels 135 (el 55%), continuen perdent població o segueixen en risc de despoblament».
Búsqueda de solucions
Eixe fet té constatats impactes mediambientals, objecte de diferents investigacions que pretenen identificar-los, quantificar-los i buscar solucions. El catedràtic d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), sobre les polítiques contra el despoblament, considera sorprenent que la seua dimensió ecològica «s’haja obviat o tractat molt superficialment, en un moment en el qual les qüestions mediambientals s’han convertit en un dels eixos de l’acció sociopolítica i econòmica».
Defén que, sovint, les polítiques d’activació econòmica no tenen en compte veritables criteris de sostenibilitat. «La solució de compromís seria un ús extensiu del territori que mantinguera activitats econòmiques, fixant població que, a més d’aprofitar les possibilitats tecnològiques que faciliten l’establiment de xarxes d’informació a llarga distància, foren sostenibles ambientalment» i conclou que «estes activitats estan sovint relacionades amb una gestió de recursos naturals, que hauria d’estar fonamentada en processos naturals i que posen en valor el patrimoni cultural i natural».
La Fundació Aquae, en referència a la relació entre el despoblament i la pèrdua d’ecosistemes terrestres, exposa que «en els últims quaranta anys s’han abandonat més de quatre milions d’hectàrees de terres de cultiu i s’han perdut més de dos milions d’explotacions ramaderes», segons dades de Greenpeace. Adverteixen, alhora, que «més del 80% dels espais forestals no tenen plans d’ordenament que garantisquen preservar la muntanya i els boscos». I eixe espai en procés d’abandonament és on viuen les veïnes i els veïns d’eixos 86 pobles castellonencs en risc de despoblament.
Destí incert
Elles i ells són els primers conscients que els canvis no són fàcils, però no són pocs els qui no es conformen amb la resignació d’un destí incert que aboca als seus pobles a la desaparició.
L’interior rural no és un lloc de pas, és un espai viu, actiu i amb possibilitats, tantes com es faciliten. La Fundació Aquae defén que «els hàbitats naturals i la seua diversitat formen part del nostre patrimoni comú,», raó per la qual «és necessari prendre mesures que ajuden no només a reduir la seua pèrdua, també a mitigar els efectes climàtics i garantir la seguretat hídrica i alimentària a escala mundial». Així de transcendent és el que passe als pobles més menuts. Una problemàtica que no només afecta els qui viuen enllà. Els efectes són globals.
Enfront d’un escenari de retrocés tant gradual com imparable, les polítiques i inversions públiques esdevenen indispensables. Sense recursos econòmics i accions concretes, els avanços no s’assoleixen. Però de forma complementària, es reprodueixen les iniciatives que persegueixen el mateix objectiu: protegir l’entorn rural i els valors patrimonials i naturals que li pertanyen.
Un bon exemple d’eixa implicació ciutadana respon al principi de donar a conéixer per a saber i omplir-se de raons per a actuar, que fonamenta iniciatives com les jornades de patrimoni organitzades pel Programa d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I (UJI), els ajuntaments de Puebla de Arenoso, Fuente de la Reina i Viver, i la Mancomunitat Riu Millars, amb la col·laboració d’Agrolaris i Arroz del Maimona.
La seua huitena edició, celebrada el 2 de maig, es va centrar en la conservació de basses i caleres, construccions tradicionals vinculades amb l’activitat econòmica rural i que són testimonis d’eixa evolució en la relació humana amb l’entorn natural.
La trobada es va aprofitar per a informar sobre les persones que aposten pel desenvolupament del territori, com és el cas de l’arròs cultivat en la ribera del riu Maimona, del qui pren el seu nom. Un cultiu ecològic a més de 700 metres d’altura, regat amb les aigües del riu Millars.
Altres propostes semblants
L’Ajuntament d’Eslida, amb el suport de Castelló Sud i Castelló Ruta de Sabor, organitza entre juny i novembre sis activitats per tal d’apropar a la ciutadania a l’interior provincial, en este cas la Serra d’Espadà, a través dels seus valors. La primera cita serà el 6 de juny, amb una ruta per l’empremta de la guerra civil, en la qual prometen «descobrir-la des d’una mirada pròxima, centrada en la vida quotidiana i la població». La resta de propostes faran un recorregut pel patrimoni natural, representant en una espècie tan comuna i vinculada amb el desenvolupament de la zona com la garrofera; per la història cultural i patrimonial dels nuclis poblacionals i per qüestions més socials, com la «invisibilització de les dones al llarg de la història».
Una altra proposta és la que encetaren el Museu de la Valltorta, la Generalitat, la Fundació Caixa Castelló i l’Ajuntament d’Ares del Maestrat, batejada com Els barrancs. El diumenge 17 de maig tindrà lloc l’última activitat de la programació, amb una ruta guiada pel bosc monumental del barranc dels Horts.
La Vall d’Uixó, que no és precisament una ciutat amb perill de despoblament, també ha normalitzat a les seues programacions les rutes guiades pel seu terme, en les quals s’aprofundeix en eixe passat que va marcar el desenvolupament de la població, i que a hores d’ara encara conserva (sovint per iniciativa ciutadana) restes com aljubs, séquies, fonts o construccions tradicionals, que més enllà d’esdevindre un atractiu turístic, són una crida a la necessitat de no oblidar que els éssers humans sempre han mantingut una relació de necessitat amb l’entorn natural, que han transformat per traure profit, però que ha acabat abandonant endeixar de ser rendible, amb tot el que eixe abandonament suposa.
L’investigador del CREAF, Lloret Maya, conclou que els paisatges rurals han anat canviant seguint l’evolució de les diferents societats que els han habitat. Els paisatges actuals, per tant, «són el resultat d’una coevolució en la qual han participat les societats humanes i els processos naturals d’una forma integrada, no superposada o enfrontada».
Tot i això, confiar que espais transformats per l’home es refaran sols una vegada han deixat de ser útils és com embenar-se els ulls per no veure i així no haver de fer res. Lloret afirma que «pensar que el despoblament relaxarà automàticament la pressió antròpica que impacta negativament és massa simple». Defén una intervenció, que reconeix «no és una tasca fàcil, donat que es tracta d’un sistema altament complex, en contínua transformació», però «tenim ferramentes i coneixements ecològics que han de contribuir al debat i aportar elements fonamentals a l’hora d’establir agendes i plans d’acció».
- Un herido grave en un accidente entre tres vehículos en la N-340 en Castellón
- 10 noches imborrables en Pirámide para entender el mito en que se convirtió la macrodiscoteca de Cabanes
- Un aborto en Vila-real concluye con tres muertes: El triste final de Rosario Beltrán Monzó
- Vacían una decena de extintores sobre varios vehículos en el interior de un párking de Castelló
- El Málaga remonta y encarece el play-off: Así queda la clasificación de Segunda para el CD Castellón
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón
- El Villarreal, juez de la Liga por el descenso ante el Mallorca... y el miércoles contra el Sevilla: 'Hay 38 jornadas para conseguir los objetivos
- Jordi Artés, director del Planetario de Castellón: 'El eclipse atraerá 10 millones de visitas a España y aquí vendrán de Japón y EEUU