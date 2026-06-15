Artana reivindica la declaració de Monument Natural per a les emblemàtiques Penyes Altes
La societat civil havia encetat l’any 2008 el camí per tal de demanar la protecció específica del que és un emblema de la Plana Baixa, amb formacions geològiques mesozoiques del triàsic; calcàries del juràssic i fins i tot del permotrias
El seu nom és ben conegut entre els qui practiquen el senderisme i el veïnat de l’interior sud de la província de Castelló. Unes muntanyes que per les seues singularitats, s’han convertit en un emblema d’este territori, a les portes de la Serra d’Espadà.
Les Penyes Altes o Penyes Aragoneses, que pertanyen a Artana, tot i que la seua unitat geogràfica es distribueix també pels termes d’Onda i Betxí, són «molt valuoses per al poble», com descriu el seu alcalde, Benjamín Villalba, raó per la qual, a l’últim ple municipal, per unanimitat, es va tornar a demanar a la Generalitat la seua declaració com a Monument Natural de la Comunitat Valenciana.
La Llei 11/1994 d’Espais Naturals Protegits, a l’article 11, estableix que els Monuments Naturals «són espais o elements de la natura, incloses les formacions geomorfològiques i jaciments paleontològics, de notòria singularitat, raresa o bellesa, que mereixen ser objecte d’una protecció especial pels seus valors científics, culturals i paisatgístics». El fet que es concedira esta distinció a un espai com les Penyes Altes, suposaria, d’acord amb la mateixa llei, que «no s’admetrà cap ús o activitat, inclosos els tradicionals, que pose en perill la conservació dels valors que motivaren la seua declaració».
La unanimitat que es va aconseguir al ple de l’Ajuntament d’Artana reflecteix el sentir de la societat civil, que fa dècades va encetar una lluita conservacionista per tal d’advertir sobre els perills que amenaçaven les penyes i la necessitat de protegir-les de qualsevol possibilitat d’agressió present o futura. L’alcalde recorda que, des d’un punt de vista institucional, ja es va tramitar eixa mateixa sol·licitud l’any 2020, «però el Govern de la Generalitat del moment ens va respondre que no disposava dels recursos necessaris per a tirar-ho endavant». Amb la convicció que el que demanen està sobradament justificat i argumentat, és pel que han volgut reprendre la proposta, que fa quinze dies va ser remesa al Consell.
Un poble conscienciat
Benjamín Villalba afirma que el veïnat d’Artana sap que «som privilegiats per tindre el que tenim, vivim envoltats de la Serra d’Espadà», que no només té valor ecològic, també econòmic, donat que és un dels principals atractius turístics «que atrau cada vegada a més gent», el que reforça més si cal la necessitat de protegir-lo.
Les Penyes Altes, com l’Umbria, la serra Creu, la zona de la Mina o l’ermitori de Santa Cristina són alguns d’eixos paratges que fan d’Artana un lloc d’interés.
Dins de les seues possibilitats, defén, l’Ajuntament fa el que està a la seua mà per defendre i cuidar eixos valors naturals, «però als pobles xicotets sempre ens fa falta el suport d’altres administracions superiors per a cuidar, protegir i valorar el que tenim». Tot i que, com assegura, «la gent del poble i la que ens visita està molt conscienciada, demostren molt de civisme i respecte per la natura», el que no lleva el fet que apostar per la protecció siga una garantia de conservació per al futur.
Una reivindicació històrica
Com explica l’alcalde, l’última sol·licitud tramitada per l’Ajuntament per tal d’aconseguir la declaració de Monument Natural per a les Penyes Altes no és la primera ni la reivindicació és novetat.
L’any 2008, per iniciativa ciutadana, es va tramitar una sol·licitud que exposava amb claredat tots els valors i singularitats d’estes formacions geològiques, que justifiquen una intervenció decidida per la seua preservació.
En aquell document es recordava que va ser l’any 1981 quan diferents col·lectius conservacionistes de la comarca, de manera organitzada, alçaren la veu d’alarma enfront del projecte d’una pedrera, que «va començar a treballar il·legalment i sense cap tipus de control i limitació». Una activitat que, com confirma l’alcalde, ja no existeix, però que va deixar a les clares el que podia passar sense una protecció estricta de l’entorn.
Aquell moviment ciutadà es va mantindre en el transcurs de vint-i-un anys, fins que, de manera definitiva, es va llevar la llicència a la pedrera. Poc després, es va constituir la Coordinadora per a la Defensa de les Penyes Altes, de la qual formen part grups ecologistes, ajuntaments, partits polítics i ciutadania a títol particular.
Els seus valors naturals de les Penyes Altes estan fora de qualsevol discussió. Especialistes en diferents àrees així ho han acreditat.
Milers d'anys d'història
Des d’un punt de vista geològic, com recollia l’informe esmentat, estes formacions «són el resultat d’una falla transversal excavada en el transcurs dels mil·lennis d’anys per la rambla d’Artana, en unes muntanyes que són contraforts del nucli axial de la Serra d’Espadà». Pel que fa als seus orígens, existeixen diferents i interessants referéncies. La seua part central i el seu voltant està format d’arenisques mesozoiques del triàsic; mentre que a la perifèria «hi aflora una petita part de calcàries del juràssic». També s’ha acreditat que a la part més baixa de la rambla «enfront mateix de les penyes, hi ha un reduït aflorament del permotrias», el que dona solvència a la defensa de la seua singularitat, donat que «esta roca primària té poca presència a l’Espadà», defenen els experts.
És un espai on viuen endemismes com la Centaurea paui, el Dianthus multiaffinis, la Helianthemum asperum o la Minuartia valentina, per citar només les espècies més rellevants.
A les Penyes Altes i els seus voltants habiten animals com la rabosa, el gat feréstec, el teixó o diferents espècies de rat penal, pel que fa als mamífers; mentre que entre les aus es troben espècies protegides i amenaçades en diferents graus, com el mussol real, el falcó, les àguiles reial i perdiguera i un munt d’aus silvestres; per no esmentar també els amfibis i insectes, molts d’especial interés.
Entre les característiques del territori en el qual s’alcen estos penya-segats, es reivindica com en el transcurs de la història s’ha fet compatible el respecte dels seus valors naturals amb l’activitat humana. L’agrícola està en pràcticament desapareguda, per l’escassa rendibilitat a les zones muntanyoses, però es mantenen activitats com l’apicultura o la treta del suro, ambdues artesanals i respectuoses amb l’entorn.
L’interés que desperten les Penyes Altes ja el va documentar el reconegut botànic Josep Antoni Cavanilles, que en una parada de pas per la zona, va dir d’elles: «La dirección del cauce es en aquel sitio de poniente a oirente; mas queda tan profundo, que el sol lo baña pocas horas al día: hállase varias veces interrumpidos con enormes peñas, que en tantos siglos no han podido arrancar ni destruir las aguas».
Cavanilles va fer menció a l’altre nom pel qual es coneixen popularment: les Penyes Aragoneses, en dir que «vense allí los bancos más o menos inclinados al horizonte, los ángulos entrantes y salientes, y no pocas veces cortes perpendiculares de muchísima altura, cuales son llamadas puntas Aragonesas, por descubrirse el reyno de Aragón desde sus cumbres».
A tot el territori valencià només hi ha dos Monuments Naturals oficialment reconeguts. Un, és l’aflorament volcànic i la platja fòssil de Cap Negret, en Altea. L’altre està a la província de Castelló, el Camí dels Peregrins de les Useres, que va rebre esta protecció específica el 13 d’abril de 2007 i compren 36 kilòmetres que s’endinsen en el macís del Penyagolosa, entre els termes de les Useres, Llucena, Xodos i Vistabella. Ajuntament i societat civil d’Artana creuen que les Penyes Altes mereixen completar este exclusiu i reduït llistat.
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