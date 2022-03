La entrevista | Sergio García Dols: «El equipo me ha dado armas para luchar por el título de Moto3»

Sergio García Dols (Burriana, 22 de marzo del 2003), piloto del Gaviota GasGas Aspar Team, firmó en Qatar su mejor inicio de temporada en el Mundial de Moto3 (es su cuarta temporada), con una segunda posición a 37 milésimas del triunfo, lo que le confirma como uno de los rivales a batir en este 2022. Según reconoce el castellonense, el equipo le ha dado «las armas para luchar por el título». Así, después de una primera temporada en la estructura que era de adaptación pero en la que terminó con tres victorias y seis podios, el objetivo solo puede ser uno: proclamarse campeón del mundo en la cilindrada pequeña.

--¿Cómo sienta empezar el Mundial con un podio?

--Es muy satisfactorio. Empezar bien el año era importante para nosotros, para estar más animados y para seguir con el trabajo de la pretemporada. Es una prueba de que el trabajo que hicimos en los tests, ha sido bueno.

--El año pasado, la adaptación del inicio de temporada le hizo llegar a Francia, donde logró la primera victoria, a 71 puntos del líder. Pero desde ahí, y hasta la lesión en el Gran Premio de las Américas, se convirtió en uno de los rivales más duros para el líder. ¿Cambia la forma de plantear la temporada el haber empezado con un podio?

--Sí. El año pasado por estas fechas no tenía el objetivo de pelear por el campeonato, no me veía aún fuerte y regular para hacerlo. Este año, sí. La experiencia con la moto y el equipo me van a permitir ser un piloto candidato al título.

--¿Cómo vivió la carrera en Losail? Después de la penalización era 11º, aunque no se rindió y fue recuperando posiciones hasta terminar en la segunda plaza...

--Fue una carrera difícil. Al principio no me encontraba del todo a gusto, pero fueron pasando las vueltas y cada vez me sentía mejor. Con la penalización, me lo tomé con mucha calma para no cometer errores, para no caer. Poco a poco. Sabía que tenía vueltas, fui adelantando a rivales y llegando a posiciones delanteras. Cuando quedaban cuatro o cinco vueltas, me situé segundo e intenté estudiar al máximo a Andrea Migno para ganarle en el último giro. No fue posible, pero segundo es un gran resultado para empezar.

--Al final, se quedó a 37 milésimas de la victoria. ¿Qué faltó?

--Diría que nos faltó un poco de velocidad en la recta y plantear un poco diferente la última curva. Creo que me cerré demasiado al entrar, lo cual no me permitió salir a la recta con la velocidad con la que tenía que haber salido.

--Una vez ha pasado la primera carrera, después de medirse con todos los pilotos en pista, ¿quiénes diría que pueden ser los rivales más fuertes esta temporada?

--Como ya se ha visto, Dennis Foggia, Jaume Masiá o Andrea Migno son pilotos veteranos que estarán ahí delante, seguro.

--Desde el 2009, todos los campeones del mundo de Moto3, han estado en el podio de Qatar. ¿Le da más presión saber esto?

No. Es algo bueno, pero no pienso en las estadísticas.

--¿Qué le aporta el GasGas Aspar Team para haber dado ese salto y haberse convertido en un firme candidato al título de Moto3?

Pues me ha dado tranquilidad y las armas para luchar por el campeonato. Yo estoy muy contento con el equipo técnico, todos sus integrantes son muy buenos y estoy a gusto. Y cuando un piloto está a gusto, eso se ve reflejado en los resultados de las carreras.