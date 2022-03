Sergio García Dols sigue segundo en el Mundial de Moto3

El Gaviota GasGas Aspar Team ha repetido en el podio, por segunda carrera consecutiva esta temporada, esta vez con un inmenso Izan Guevara a quien solamente ha podido vencer Dennis Foggia. Guevara ha terminado segundo, ofreciendo al Aspar Team su podio 344º desde que Jorge Martínez Aspar se estrenara entre los mejores en el Gran Premio de España de 1983. Con su resultado y la cuarta posición de Sergio García Dols en Indonesia, después de haber sido segundo también en Qatar, el Gaviota GasGas Aspar Team se sitúa como líder destacado del Mundial por equipos, ocupando la segunda (con el burrianense) y la tercera posición de la clasificación general de pilotos.

El Gran Premio de Indonesia comenzaba con Sergio García en la séptima posición de la parrilla, justo por delante de Guevara. Desde el primer momento, los pilotos del Gaviota GasGas Aspar Team han ocupado los primeros puestos de la carrera y, tras la escapada de Foggia, han llevado la batuta del grupo perseguidor. Tanto Guevara como García estaban un escalón por encima de sus rivales y solamente el tirón final de Carlos Tatay para ser tercero ha evitado el doblete del equipo en el podio.

La próxima cita para Sergio García y Guevara será el fin de semana del 3 de abril, en el Gran Premio de Argentina.

Las valoraciones de Sergio García (4º, +3.759)

"En general, ha sido un día positivo y una buena carrera en la que he estado luchando por la victoria. Me sentía muy fuerte en pista, pero me costaba en las rectas. He tenido que dar el máximo para estar ahí delante y al final no he podido lograr el podio, pero son puntos importantes para el campeonato y estoy contento. Estamos segundos a un punto del liderato, así que estamos ahí”.