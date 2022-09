Una bomba ha estallado en el tramo final de la temporada 2022 en el Mundial de Moto3. El piloto de Burriana, Sergio García Dols (GasGas), quien prácticamente se descarta en la pelea por el título aunque todavía tienes opciones al mismo, ha reconocido que los problemas en su lado del box han podido pesar en su rendimiento y que no cree que ayudase a su compañero de equipo Izan Guevara en el caso de que se lo pidiesen (es el actual líder de la categoría). "No creo que haga falta, pero sería una cosa que tendría que pensar, aunque creo que no lo haría, porque al final estoy peleando yo también por el mundial, así que no creo que le echara una mano", confesó.

Sin eludir la situación, Sergio García señaló que "al final el problema ha venido un poco desde dentro del box". "No ha habido la mejor relación con mi técnico y con mis mecánicos, y hemos fallado un poco ahí, pues al final siempre hay mucha tensión dentro de un box y yo creo que este año ha habido demasiada".

Y restó importancia al hecho de que fuese su compañero de equipo el líder del Mundial al asegurar que "no ha sido por eso tampoco, ha sido dentro del box": "Pero puedo explicarlo, quizás lo que ha sucedido es que dentro del box no ha habido la relación que tendría que haber habido para tener la tranquilidad necesaria en la competición".

El burrianense fijó el cambio de situación "a partir de mitad de temporada o un poquito antes, cuando las cosas se torcieron un poco". "Pero ahora estoy motivado y volviendo a lo que fue el principio de la temporada y ese es mi único objetivo ahora mismo", pero negó que el equipo no le hubiese dado las armas necesarias para recalcar que ha sido más "una cuestión de relación".

"Al final ahora yo creo que lo más importante es volver a sentirme yo mismo en las carreras, sí que es verdad que en Japón dimos un pasito, pero aún con muchos problemas, sobre todo en la moto, con muchos movimientos, y creo que ahora estoy muy motivado para volver a estar ahí y sentirme bien en una carrera, sentir que se puede ganar y que esté bien con la moto", aseguró convencido el piloto de GasGas.

En cualquier caso, Sergio García explicó sobre el mundial que "siempre se piensa en él". "Pero creo que ahora a la altura del campeonato en la que estamos, es muy difícil pensar conforme está el campeonato, creo que estoy muy lejos, pero si se gana una carrera es también pensando un poco en el campeonato porque seguro que recortas puntos".

Su futuro en Moto2

La incertidumbre de su futuro paso a Moto2 también tuvo un peso relativo en su estado de ánimo y reconoció que "fue un poco todo, porque al final viene junto". "También tenía muchos nervios porque quería fichar por Moto2 y no se me dio la oportunidad dentro del equipo y me veía otra vez en Moto3 y era lo que no quería, entonces por mi parte quizás me he puesto demasiada presión. La verdad es que no me gustó la situación y al final sucedió un poco todo".

Pero el piloto burrianense dijo no estar pensando ya en Moto2. "Ni mucho menos, ahora que tengo cerrado mi pase a Moto2 ha sido de un gran alivio para poder centrarme en Moto3 y acabar esta temporada luchando por el título, si es verdad que ha habido dos o tres carreras que hemos fallado mucho, pero al final el único objetivo ahora es acabar bien en Moto3 y ganando carreras; cuando acabe el campeonato me centraré a tope en Moto2, para entrenar mucho en casa y deseando que lleguen los primeros test".

¡Muy ilusionado por empezar esta nueva etapa en Moto2 con @pons_racing! Ahora toca terminar el año fuertes en Moto3 💪💪 https://t.co/kxwXNCaSH3 — Sergio García Dols (@garciadols11) 17 de septiembre de 2022

Echando la vista atrás, para Sergio García el mejor gran premio fue "Portugal, porque lideré de principio a fin. Al principio me escapé, luego me recortaron un poco, no me puse nervioso y seguí tirando para hacer toda la última vuelta primero, que es difícil de ver en mí, porque soy buen frenador y me gusta calcular en el grupo de cabeza, y fue una se esas carreras que me hubiera gustado sacar más durante el año".

En cuanto a su compañero de equipo, Izan Guevara, lo ve campeón y destacó: "Está haciendo buenas carreras y creo que es complicado lograr las victorias que ha conseguido él", y de la relación con su compañero de equipo afirmó que es "muy buena". "Nos hemos respetado en todo momento. El año pasado yo creo que hubo mucha más tensión que este año, que él ha trabajado por su parte, yo por la mía y nunca hemos entrado en ningún conflicto".