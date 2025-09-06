Buen estreno de Sergio García Dols en el Mundial de Superbikes

Sergio García Dols se estrenó este sábado en el Mundial de Superbikes en el mítico circuito francés de Magny-Cours, metiéndose en zona de puntos y siendo el mejor español en la primera de las dos jornadas en suelo galo.

El piloto burrianense debutó al mando de la Honda CBR 1000 RR-R del lesionado Iker Lecuona, piloto al que sustituye. El de Burriana tuvo mucha personalidad para mantenerse firme en la Race 1 (la primera de las dos carreras del fin de semana), la cual estuvo marcada por las caídas.

García Dols arrancó en el puesto 19º en la parrilla de salida, para ir avanzando posiciones hasta ver la bandera a cuadros en la meta en la 11ª posición en dicha Race 1 de la ronda francesa del World Superbike.

Para la jornada del domingo está prevista la Superpole Race a las 11.00 horas, mientras que la Race 2, la carrera final, arrancará a las 15.30 horas.

Sergio García Dols se estrenó este sábado en el Mundial de Superbikes en Francia. / WorldSBK

Razgatlioglu, imparable

En cuanto al resto de la Race 1, Toprak Razgatlioglu sigue imponiendo su ley en el Mundial de Superbikes. Después de lograr por la mañana una Superpole de récord en Magny-Cours, el piloto turco ha dominado a placer la Race 1 de la ronda francesa del World Superbike, una carrera que Toprak ha ganado con una apabullante ventaja de más de ocho segundos sobre Nicolo Bulega.

El italiano tuvo que pelear con Alex Lowes en los primeros compases de la carrera, y tras dejar atrás al de Bimota, se embarcó en una remontada imposible frente a un Toprak que, vuelta a vuelta, no hacía más que aumentar su ventaja en la tabla de cronometraje.