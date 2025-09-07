García Dols vuelve a puntuar y rubrica un buen debut en el Mundial de Superbikes

Sergio García Dols finalizó su estreno en el Mundial de Superbikes puntuando de nuevo en el circuito de Magny-Cours (Francia). Si en la carrera de este pasado sábado (Race 1) se estrenó logrando 5 puntos al terminar en una muy meritoria 11ª posición, siendo incluso el mejor español, este domingo también ha cumplido con creces, volviendo a terminar en la zona de puntos, completando así un gran fin de semana.

Por orden cronológico, por la mañana de este domingo compitió antes de la carrera final en la llamada Superpole Race, donde los pilotos miden su velocidad punta, finalizando en 16º puesto.

Sergio García Dols, en Magny-Cours en el Mundial de Superbikes. / WorldSBK

Ya por la tarde, el de Burriana se midió en la segunda carrera del fin de semana en el trazado francés, la Race 2, en la que terminó 15º, sumando otro punto al mando de la Honda CBR 1000 RR-R del lesionado Iker Lecuona, piloto al que ha sustituido en esta prueba del World Superbikes 2025.

El burrianense finalizó así con 6 puntos el fin de semana, los mismos que lleva Tito Rabat todo este año, piloto que este domingo se vio obligado a retirarse.

Así terminó la Race 2 en Magny-Cours

Así terminó la Race 2 en el circuito de Magny-Cours. / WorldSBK

El ganador en Francia y la general

Igual que sucediera el sábado, el turco Toprak Razgatlioglu se impuso este domingo en la Race 2, así como en la Super Pole Race, donde arrasó. Nicolo Bulega y el británico Alex Lowes completaron el podio en Magny-Cours.

En la clasificación general, a falta de tres grandes premios para acabar el año, Toprak Razgatlioglu sigue líder con 469 puntos. Solo la regularidad de Nicolo Bulega (2º 430p.), casi siempre justo por detrás del turco, limita la distancia entre ambos hasta los 39 puntos. Danilo Petrucci, que es tercero, está muy lejos de ellos, con 260 puntos. Y con los 6 puntos que ha sumado este fin de semana, Sergio García Dols se sitúa el 23º, demostrando a las primeras de cambio tener mucho nivel y un enorme potencial.