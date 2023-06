Llega directamente de la NBA, donde ha sido Senior Vice President of Global Partnerschips and Media. Llega para avivar el fuego de la pasión, de la difusión y, sobre todo, dice, convertir a los fans de MotoGP en el centro del espectáculo ayudado, claro, por la tribu de Marc Márquez, el piloto que, según él, más y mejor representa el espíritu de las carreras. El norteamericano Dan Rossomondo (Red Bank, New Jersey, 1973) ha venido para hacer aún más feliz al ‘paddock’. Él es quien debe decir, a partir de ¡ya!, qué imagen debe tener el Mundial más vistoso del mundo del motor y cómo seguir creciendo en admiradores en todo el mundo.

¿Por qué ese cambio de la NBA al Mundial de MotoGP?

MotoGP es un deporte global, que combina la innovación tecnológica con la habilidad, el componente atlético y la destreza de los pilotos. Ellos son los héroes de nuestro espectáculo y el deporte es muy, muy, espectacular. En estos momentos, MotoGP está perfectamente posicionado para cultivar su base de fans al mismo tiempo que atrae nuevas audiencias, con un margen increíble para superar los límites y aprovechar nuevas oportunidades. El ritmo de la carreras es trepidante y la pasión de los pilotos, de la gente del ‘paddock’ y de los millones de fans es algo muy, muy, especial. Éste sí es un deporte global porque está en decenas de países y apasiona a millones de aficionados

¿Cuáles son sus principales objetivos en esta nueva etapa?

No me preocupa el deporte como tal, pues MotoGP, de por sí, ya es el deporte más espectacular que existe, pues es explosivo, atractivo y vibrante. Mi misión será atraer a todo tipo de personas, desde las grandes compañías, inversores, medios y aficionados para demostrarles lo bestia que es nuestro deporte como espectáculo. Me interesa el negocio, el ‘show’, los fans y la interacción con ellos.

Todo el mundo elogia las retransmisiones de TV de MotoGP ¿qué le parecen a usted?

El producto televisivo es asombroso, brutal. Yo diría que único, mejor que la F-1. Y es que cuando ves todo lo que hay detrás, esas 160 cámaras con las que no te pierdes detalle, llegas a la conclusión de que nuestro nivel tecnología es único. Es imposible generar más emoción de la que genera MotoGP.

Diría que otra de sus misiones podría ser aumentar el diálogo con fabricantes, patrocinadores y equipos para que aporten más de lo que aportan ahora.

Por descontado, claro que sí. El jueves de Assen (22 de junio) tendremos una reunión, una especie de seminario, con todos los equipos de MotoGP, porque esto es cosa de todos: fábricas, equipos, patrocinadores, organizadores, pilotos, representantes…No vamos a decirles cómo se hacen las cosas. No vamos a darles pescado, queremos enseñarles a pescar, queremos crear una comunidad de trabajo, involucrándonos todos, para transformar el campeonato, vender y contar como colectivo.

¿Qué papel les otorga a los pilotos en esta nueva manera de contar el campeonato?

Los pilotos y los fans son el centro de nuestro proyecto y, en ese sentido, los pilotos han de entender que son las estrellas y tienen que estar a disposición de su deporte, de su difusión y hacer lo posible para atraer a más fans. Son nuestros héroes y deben creerse el papel que tienen, que es muy, muy, importante. Los equipos y los pilotos son vitales para nosotros y queremos ayudarles a crecer. Y, en ese sentido, tal vez en el pasado cometimos algún error al no permitir que pudiesen utilizar imágenes de nuestro campeonato para interacturar con los fans. Eso va a cambiar, pero queremos ir juntos, de la mano, en toda esa promoción. Queremos ayudarles a hacer ruido, a difundir las bondades, la vistosidad y pasión de nuestro deporte. Ese ‘win win’ (ganar, ganar) lo debemos hacer juntos. Pero, eso sí, los pilotos deben estar orgullosos de ser nuestras estrellas.

¿Tiene la sensación de que Marc Márquez puede ser el líder del relanzamiento que está diseñando?

Hay varios pilotos en la parrilla de MotoGP que pueden jugar ese papel, sí, pero desde luego está claro que quien mejor representa los valores y el espíritu de MotoGP es Marc. Sí, Marc es nuestro mejor embajador: sonrisa, profesionalidad, competitividad, pasión, cero excusas, coraje, vistosidad, riesgo…le conocí en Jerez, el día que inauguró el ‘Garaje 93’ y le vi muy comprometido con la idea de relanzar MotoGP y subido al caballo de los cambios. Mirando a los niños y jóvenes que estaban en aquella fiesta, me dijo "quiero ser el ejemplo de todos ellos y por eso trato de no decepcionarles". Marc puede ayudarnos a que MotoGP suba como un cohete.

Ya veo que no quiere comparaciones con la F-1.

Lo siento pero no hay nada como MotoGP, solo debe preocuparnos como mejorar nuestro producto y agrandar nuestra audiencia, el número de fans. El otro día vi, en compañía de mi hijo de 17 años, un capítulo de la serie de F-1 ‘Drive to Survive’, de Netflix, y, a los pocos días, nos sentamos juntos en el sofá de casa a ver el GP de Barein de F-1. De pronto mi hijo me dijo: "Papá es mucho mejor la serie que la carrera". Semanas después me lo llevé al GP de EEUU de MotoGP, en Austin, y al acabar la carrera, me comentó: "Papá, esto es inhumano, es de extraterrestres, único". Y tenía razón, nuestros pilotos son capaces de controlar lo que parece incontrolable.

¿El modelo de GP es Le Mans?

El éxito impresionante de público que vivimos en Le Mans, récord con 278.805 espectadores, produjo un gran impacto en los medios de comunicación de autosport. Normal. Debemos conseguir que cada fin de semana sea como el de Le Mans: entrada gratis a los menores de 16 años, un ‘speaker’ magnífico y una megafonía perfecto en todo el trazado, entradas asequibles, actividad antes y después de las carreras…y, sí, debemos ayudar también a los promotores y a los circuitos a organizar mejor sus fines de semana y para eso estamos preparando a un grupo de gente nuestra para ayudarls en todo lo que necesiten.