Carlos Sainz ha conseguido adaptarse en tiempo récord a su nueva etapa en Ferrari, pero el piloto madrileño no descansa entre grandes premios y sigue volcado en su objetivo. Hace solo cuatro meses se puso por primera vez al volante de un monoplaza de la Scuderia, el viejo SF71H de 2018 para completar un simbólico test en el circuotp de Fiorano, su estreno vestido de rojo. Este miércoles, Carlos volvió a subirse al mismo coche y en el mismo escenario, completando la distancia equivalente a un gran premio "más de 300 kilómetros, sin problemas", relató al final del día.

Sainz está satisfecho de su rendimiento en los dos primeros grandes premios con Ferrari. En la carrera inaugural de Bahrein logró situarse en octava posición, mientras que en Imola, el pasado fin de semana ya estuvo mucho más cerca de su compañero Charles Leclerc, que acabó cuarto ambas citas. El madrileño cometió bastantes errores bajo la lluvia en los primeros compases del GP de Emilia Romagna, con dos salidas de pista incluídas, pero consiguió remontar hasta situarse en posiciones de podio y al final concluyó en quinta posición, confirmando, tanto él como Leclerc, el paso adelante de los de Maranello esta temporada.

Con el nuevo test de Fiorano, Sainz insiste en su trabajo para adaptarse lo antes posible a los sistemas y procedimientos del monoplaza y el equipo. La sesión de este miércoles sirvió de preparación para el GP de Portugal , que se disputa el próximo 2 de mayo en Portimao. Día productivo en la oficina" valoró Carlos sus redes sociales. Fue entrenamiento privado permitido por el reglamento, porque el coche utilizado tiene más de dos años de antigüedad y los neumáticos son los Pirelli demo, diferenciados de los de competición.

A productive day more than 300 km in the #essereFerrari #SF71H @Carlossainz55 pic.twitter.com/YmrqmTQTER Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 21 de abril de 2021

Este jueves, la acción ha continuado en Fiorano, puesto que Callum Ilot y Mick Schumacher, pilotos de la Academia Ferrari, han salido a rodar con el SF71H.

And More than 200 km completed for @SchumacherMick this morning #essereFerrari #SF71H pic.twitter.com/SSsfC2EkpQ Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 22 de abril de 2021

Con la vista puesta en 2022

En Ferrari están muy contentos con Sainz después del desastroso final de la etapa de Sebastian Vettel y también con el acierto del nuevo SF21 después de que el monoplaza de la pasada temporada resultara un completo fiasco y la Scuderia terminara 'hundida' en la sexta posición del campeonato de constructores. Aunque todavía están a medio segundo o algo más de los intocables Red Bull y Mercedes, el Maranello las expectativas son altas.

Laurent Mekies, director deportivo del equipo, valoró muy positivamente el 'top cinco' de Leclerc y Sainz en Imola: "Creo que la mejor parte de nuestro trabajo ahora mismo es ver cómo crece el equipo, cómo completamos dos buenos fines de semana en Bahréin e Ímola. Es muy importante que sigamos concentrados en nosotros mismos y completemos buenos grandes premios, independientemente del resultado", subrayó.

El jefe de Ferrari Mattia Binotto, también celebra los progresos de este año, si bien tiene claro que el objetivo real es la próxima temporada, cuando el drástico cambio de reglamento de la F1 puede cambiar la actual jerarquía: "Los datos del SF21 reflejan una buena correlación entre el simulador y la pista, lo cual es fantástico, pero ya estamos centrados en el año que viene. Habrá algo de desarrollos para el coche de 2021, pero no está entre las prioridades principales. Miramos a 2022".