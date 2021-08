El fenómeno camper ha revolucionado durante los últimos años el mercado de las furgonetas en España y ha provocado que varios de los fabricantes de automóviles más conocidos del sector hayan decidido incluir en su catálogo de vehículos las populares y demandadas furgonetas camperizadas. Y es que, ¿a quién no le gusta descubrir nuevos lugares, vivir libremente, disfrutar de la naturaleza y viajar con un vehículo que es capaz de transformarse en un hogar en cualquier parte del mundo? Además, teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontramos por culpa del Covid-19, este año serán muchas las personas que opten por viajar con este tipo de vehículos para evitar los contagios. Así que si estás pensando en adquirir una camper, a continuación te contamos cuáles son las mejores furgonetas camperizadas que puedes encontrar en el mercado actual.

Dacia Dokker Camperiz

La Dacia Dokker Camperiz es sinónimo de libertad y aventura, puesto que se adapta a todo y optimiza al máximo su espacio, ofreciendo un gran confort, para que disfrutes al máximo de tu tiempo libre, ya sea en la playa o en la montaña. Esta furgoneta camperizada con capacidad para cinco personas cuenta con un equipamiento de serie muy completo para que disfrutes de la escapada perfecta.

En el módulo lateral trasero del lado del piloto incluye un lavabo de acero inoxidable con un grifo automático, un espacio de almacenamiento interior con 42 litros de capacidad, un depósito de aguas limpias y sucias con 10 litros de capacidad, una bomba de agua y una cocina de gas portátil. En el módulo central trasero hay un cajón extraíble con 55 litros de capacidad y una zona de almacenaje accesible desde el interior con opción de W.C químico. Por otro lado, el módulo lateral trasero del lado del copiloto incorpora un cajón extraíble con 25 litros de capacidad, un frigorífico Isotherm con 30 litros de capacidad y pantalla digital, una batería auxiliar AGM de 80 amperios, un fusible rearmable de 40 amperios, un booster dometic de 10 Ah, una toma de 12v, un voltímetro, un portafusibles CBE y una toma doble de USB para carga. La furgoneta camper también equipa de serie una mesa exterior integrada en el mueble trasero, luz LED interior con regulación de intensidad, luz LED exterior y un asiento-cama plegable de rápido y fácil montaje con un colchón desenfundable de 120x190 centímetros.

En cuanto a su equipamiento opcional, la Dacia Dokker Camperiz se puede completar con la calefacción estática Webasto Airtop 2000 STC (1.195 euros para diésel y 1.890 euros para gasolina), un W.C químico Dometic (109 euros), un toldo Fiamma F35 de 220 cm de ancho (489 euros), una claraboya de techo Fiamma Vent 28 Cristal (398 euros), una ducha portátil de 12 litros de capacidad (39 euros), un cargador de batería (119 euros), bolsilleros en las lunas (366 euros), barras transversales portaequipajes (129 euros si son de 118 cm y 168 euros si son de 138 cm), un baúl portaobjetos para el techo (233 euros si es de 400 litros y 292 euros si es de 480 litros), las lunas tintadas (159 euros), el enganche de bola extraíble (617 euros), un portabicicletas de techo (56 euros), un portabicicletas de bola de enganche (284 euros), portaesquís de techo (73 euros) y foam para la tabla de surf (12 euros).

La Dacia Dokker Camperiz es la furgoneta camperizada más accesible del mercado y además cuenta con la ventaja de estar clasificada como un turismo. Su precio parte de los 18.997 euros con el equipamiento base incluido y hasta agotar existencias, ya que este modelo dejará de fabricarse. Tras ponernos en contacto con la marca, desde NeoMotor hemos podido saber que próximamente se lanzará una nueva camperización sobre la base de la nueva Renault Kangoonueva Renault Kangoo, que llegará al mercado de las furgonetas camper con faros LED, asistente de mantenimiento de carril, portón (muy demandado por los clientes) y la tecnología más avanzada. Su precio será similar al de la competencia. Próximamente os daremos más información sobre esta nueva adaptación.

Citroën Berlingo XL by Tinkervan

La Citroën BerlingoCitroën Berlingo es un vehículo pensado para los 365 días del año, puesto que es pequeña, práctica y muy polivalente. Esta furgoneta camperizada está fabricada sobre la versión Berlingo XL de carrocería larga (4.753 milímetros de longitud) y equipa todo lo necesario para que disfrutes al aire libre con el máximo bienestar.

Respecto a su equipamiento, incluye de serie una batería auxiliar de AGM de 80 Ah que se recarga con el funcionamiento del propio vehículo, una mesa de uso interior y exterior, dos tomas de 12v, dos tomas dobles de USB de 4.2 Ah, una toma doble de USB de 2.5 Ah, calefacción auxiliar de gasoil Webasto con programador digital y kit de altura, protector de paragolpes trasero, luces LED de doble intensidad, una ducha eléctrica de 10 litros con una bomba de 12v, y una gran cama que se obtiene al abatir los respaldos de la segunda fila de asientos.

El equipamiento de la Citroën Berlingo XL by Tinkervan se puede completar con una serie de accesorios opcionales: una nevera de compresor de 31 litros (520 euros), un toldo manual Black (480 euros), y unas cortinas para los cristales de la segunda y tercera fila y el portón (450 euros).

La versión Citroën Berlingo XL Feel Pack BlueHDi 130 está disponible en el mercado español desde 23.300 euros. A este precio debes sumarle el de la camperización, que es de 4.750 euros (+IVA), por lo que la Citroën Berlingo XL by Tinkervan puede ser tuya desde 28.050 euros.

Citroën SpaceTourer by Tinkervan

Continuando con la firma francesa, esta furgoneta camperizada es la opción perfecta si lo que estás buscando es compaginar el uso diario y de trabajo con el uso vacacional durante el fin de semana. La nueva SpaceTourer by Tinkervan SpaceTourerse ofrece con cinco acabados distintos (Sweet, Free, Sweet + Techo Elevable, Free + Techo Elevable y Soul), de los cuales los dos primeros están disponibles en variantes de tamaño M y XL y el resto sólo en la talla M. Cada uno de estos acabados ofrece un nivel de camperización específico, pero todos incluyen de serie los asientos delanteros giratorios, una mesa de uso exterior e interior, una batería auxiliar de AGM de 100 Ah que se recarga con el funcionamiento del propio vehículo, tomas de 12v, tomas USB y luces LED integradas de dos intensidades. En cuanto al equipamiento opcional, los cinco acabados ofrecen una cama sobre los asientos de origen por 1.350 euros (1.000 euros en el acabado Soul).

Cabe destacar que el acabado tope de gama Soul incluye también de serie la calefacción auxiliar gasoil Webasto con programador y kit de altura, una cama de 2 x 1,30 metros con somier marco de aluminio y discos flexibles ergonómicos, una nevera de apertura superior con una capacidad de 40 litros, dos armarios con persiana para almacenaje, y un módulo de cocina extraíble para su uso dentro o fuera del vehículo.

El equipamiento de la SpaceTourer by Tinkervan se puede completar opcionalmente con los siguientes accesorios: una nevera fija sin guías de 31 litros (520 euros), una nevera extraíble con guías de 31 litros (650 euros), una toma exterior de 220v (390 euros), un portabicicletas de portón (350 euros), un toldo (850 euros), una red protectora infantil (90 euros) y cortinas (450 euros).

En cuanto al precio, la versión base del Citroën SpaceTourer está disponible en el mercado español desde 31.940 euros (talla M) o desde 34.167 euros (talla XL). A estos precios debes sumarles la cuantía de la camperización, que es de 2.500 euros para el acabado Sweet, de 4.000 euros para el acabado Free, de 9.400 euros para el acabado Sweet + Techo elevable, de 10.900 euros para el acabado Free + Techo Elevable y de 15.000 euros para el acabado Soul. Ten en cuenta que todos estos precios son sin IVA.

Peugeot Traveller by Tinkervan

Esta furgoneta camperizada es perfecta tanto para el día a día como para las escapadas de fin de semana, puesto que ofrece las mejores prestaciones y acabados. Además, su cómoda altura de 1,98 metros con el techo cerrado le permite acceder a la mayoría de parkings. La Traveller by TinkervanTraveller se ofrece con cinco niveles de camperización distintos (Happy, Sunset, Happy + techo elevable, Sunset + techo elevable y Dreams) que permiten equipar progresivamente la furgoneta. Los dos primeros acabados están disponibles con la longitud de batalla Standard y Long, mientras que los tres últimos sólo se ofrecen con la longitud de batalla Standard. Cabe destacar que todos ellos cuentan de serie con los asientos delanteros giratorios, una mesa de uso interior y exterior, una batería auxiliar de AGM de 100 Ah, varias tomas de 12v, varias tomas USB y luces LED con dos intensidades. Opcionalmente, pueden equipar una cama sobre los asientos de origen por 1.350 euros (1.000 euros en el acabado ‘Dreams’).

En cuanto al acabado tope de gama Dreams, añade a su equipamiento de serie la calefacción auxiliar de gasoil Webasto con programador y kit de altura, tomas adicionales, el protector de paragolpes trasero, el techo elevable con sistema de inyección VEX que permite una habitabilidad máxima de altura de 2,5 metros, una gran cama de 2 x 1,30 metros, dos grandes ventanas con mosquiteras, una nevera de apertura superior de 40 litros de capacidad, dos armarios para almacenaje, y un módulo de cocina extraíble con un fuego y una pica.

Además, para completar la Peugeot Traveller by Tinkervan, también se ofrecen distintos accesorios opcionales que son compatibles con todos los acabados: una nevera de anclaje fijo sin guías de 31 litros de capacidad (520 euros), una nevera extraíble de 31 litros de capacidad (650 euros), una toma exterior de 220v (390 euros), una red protectora infantil (90 euros), un portabicicletas de portón (350 euros), un toldo (850 euros) y cortinas interiores (450 euros). Cabe destacar que todos estos precios son sin impuestos.

El precio de partida de la Peugeot Traveller Standard es de 31.083 euros, mientras que la versión Long está disponible desde 31.501 euros. A estos precios debes sumarles el precio de la camperización, que es de 2.500 euros para el acabado Happy, de 4.000 euros para el acabado Sunset, de 9.400 euros para el acabado Happy + Techo elevable, de 10.900 euros para el acabado Sunset + Techo elevable y de 15.000 euros para el acabado Dreams. Todas estas tarifas son sin impuestos.

Peugeot Rifter by Tinkervan

La Peugeot Rifter by TinkervanPeugeot Rifter es una furgoneta ideal para conciliar el uso diario y laboral con el deportivo, vacacional y de descanso. Está disponible únicamente con la longitud de batalla Long, por lo que ofrece un interior realmente versátil, práctico y espacioso. En cuanto a su equipamiento, incluye de serie una mesa de uso interior y exterior, una batería auxiliar de AMG de 80 Ah que se recarga con el funcionamiento del propio vehículo, una centralita de baterías que proporciona el voltaje de la batería principal del vehículo y de la auxiliar, dos tomas de 12v, dos tomas dobles de USB de 4.2 Ah, una toma doble de USB de 2.5 Ah, luz LED de doble intensidad, calefacción estacionaria Webasto instalada en los bajos del vehículo con programador digital y kit de altura, protector del paragolpes trasero, una pequeña ducha eléctrica de 10 litros con una bomba de 12v, y una gran cama con colchón de viscoelástica que se obtiene al abatir los respaldos de la segunda fila.

La Peugeot Rifter by Tinkervan se puede completar con una serie de accesorios opcionales: una nevera de compresor de 31 litros de capacidad (520 euros), un toldo manual Black (480 euros), y unas cortinas para los cristales de la segunda fila, tercera fila y el portón (450 euros).

En cuanto a los precios, la versión base del Peugeot Rifter está disponible desde 20.339 euros (diésel) y desde 21.630 euros (gasolina). A estas cuantías debes sumarles el precio de la camperización, que es de 4.750 euros (diésel) y de 5.250 euros (gasolina). Por ello, puedes adquirir la Peugeot Rifter by Tinkervan desde 25.089 euros (diésel) o desde 26.880 euros (gasolina). Ten en cuenta que todos estos precios son sin impuestos.

Toyota Proace Verso Camper

La Toyota Proace Verso Camper es la alternativa perfecta para disfrutar de una escapada de fin de semana con el máximo confort. Esta furgoneta camper desarrollada por el especialista Tinkervan parte de la base del Toyota Proace VersoToyota Proace Verso con carrocería media (L1) o larga (L2) y se ofrece con cuatro niveles de equipamiento (Outfun, Nomad, Nomad Plus y Nomad Plus Home), dos eficientes motorizaciones diésel (1.5D de 120 cv o 2.0D de 120 cv o 150 cv) y transmisión manual de seis velocidades (1.5D de 120 cv y 2.0D de 150 cv) o automática de ocho velocidades (2.0D de 120 cv).

La versión Outfun corresponde a la camperización base y ofrece un completo equipamiento de serie, puesto que a todo lo que lleva la Proace Verso en sus versiones Shuttle o Family, en función de la variante que se elija para la camperización, se añaden otros elementos como los asientos giratorios del conductor y el copiloto, una mesa de uso interior y exterior, una batería auxiliar de 100 Ah, dos tomas de 12v, dos entradas de USB, tres luces LED integradas de dos intensidades, un Airlock para la luneta practicable del portón, una nevera extraíble de 31 litros de capacidad, un inversos Waeco de 550w, un protector del paragolpes posterior, una ducha de funcionamiento eléctrico con 12 litros de capacidad y una cama que se coloca sobre los asientos posteriores con un colchón viscoelástico de alta densidad que puede ser de tamaño infantil (1,58 x 1,20 metros) o adulto (1,58 x 2,00 metros).

En el siguiente nivel de camperización se sitúan las variantes Nomad y Nomad Plus, las más equilibradas en cuanto a precio-equipamiento. Ambas equipan, además de todo lo que lleva la versión Outfun, un techo elevable con sistema de apertura neumática que incorpora dos grandes ventanas con mosquiteras, una ventana de invierno, un flexo LED para iluminar la zona de descanso y una cama de 2 x 1,30 metros con somier y colchón. Cabe destacar que la habitabilidad máxima en altura es de 2,50 metros con el techo desplegado, y que la altura máxima del vehículo es de 1,98 metros con el techo recogido. La versión Nomad Plus añade también la calefacción auxiliar de gasoil de Webasto, con programador y kit de altura y dos tomas extra, una de 12v y otra doble de USB.

Por último, la versión tope de gama, la Nomad Plus Home, suma a todo el equipamiento del resto de variantes un módulo extraíble de cocina y fregadero que puede utilizarse en el interior y en el exterior, un módulo fijo de almacenaje y una nevera con 40 litros de capacidad. Cabe destacar que de forma opcional, todos los acabados de la Proace Verso Camper pueden completarse con una serie de accesorios: un portabicicletas en el portón trasero, una toma exterior de 220v o un toldo.

En cuanto al precio, la variante aventurera del monovolumen grande de Toyota se puede configurar y personalizar en la Red Oficial de Concesionarios de Toyota España con unos precios que parten desde los 35.000 euros.

Nissan NV200 Camper, Nissan NV300 Camper y Nissan e-NV200 Camper

Nissan Nissanofrece otra muy buena alternativa para disfrutar del campering con las transformaciones sobre la base de la NV200 dCi, la NV300 dCi y la e-NV200 eléctrica con batería de 40 kWh. Las tres opciones incorporan una serie de modificaciones interiores y exteriores para ofrecer la máxima comodidad y bienestar, incluso con cero emisiones.

La NV300 NV300está disponible con dos longitudes de carrocería (4.999 mm y 5.399 mm), mientras que la NV200 NV200y la e-NV200 están disponibles en una sola longitud de carrocería (4.400 mm). No obstante, todas las variantes se pueden configurar con dos niveles de camperización: Weekender, ideal para viajar y dormir; y Pacific, una adaptación completa con mobiliario y más prestaciones para hacer del vehículo una vivienda.

El acabado Weekender incluye techo elevable en poliéster con cama y colchón, un kit de segunda batería AGM, voltímetro, dos tomas USB, dos tomas de 12v, una mesa plegable para interior y exterior con soportes y asientos giratorios para el conductor y el copiloto. Por su parte, el acabado Pacific añade a todo lo anterior un cargador de baterías con toma exterior, una centralita electrónica para controlar la electricidad y el agua, un armario lateral izquierdo con mesa plegable y soportes, una cocina con instalación de gas, una nevera con 40 litros de capacidad, un fregadero, un depósito de aguas limpias y residuales de 50 litros de capacidad y un asiento-cama de dos plazas isofix con piso, guías y cajón.

Además de estos dos kits básicos de partida, la camper se puede personalizar hasta donde quiera el cliente con una serie de accesorios opcionales disponibles: calefacción estática Webasto (1.270 euros), un juego de aislantes oscurecedores para las ventanas (150 euros), una placa solar de 140W con regulador (605 euros), un toldo lateral Fiamma (532 euros), un portabicicletas Thule para dos bicicletas (521 euros) y una ducha exterior (145 euros), entre otras cosas.

En cuanto a los precios, el acabado Weekender cuesta 7.454 euros con IVA incluido en todos los modelos menos en la NV300, que sale por 9.928 euros con IVA incluido. Por otro lado, el acabado Pacific cuesta en todas las variantes 17.849 euros con IVA incluido. Ten en cuenta que a estos precios debes sumarles el precio base de los modelos en el mercado. Para que te hagas una idea, de los dos modelos que aparecen en las fotos, la NV200 (verde/crema) tiene un precio final de 26.683 euros, mientras que la NV300 (roja/crema) cuesta 43.833 euros.

Ford Transit Custom y Ford Tourneo Custom by Tinkervan

Las Ford Transit Custom y Tourneo CustomFord TransitTourneo son también una muy buena opción para compaginar el uso diario y de trabajo con el uso vacacional y de ocio. Aunque Tinkervan también realiza transformaciones sobre la base de la Tourneo Custom, cabe destacar que el modelo que más se transforma es la Transit Custom 320 L1 Kombi Trend EcoBlue 2.0 de 130 caballos de potencia, que equipa de serie el paquete Visión Trend, que incluye: parabrisas térmico Quickclear, sensor de lluvia y luces, retrovisores termoeléctricos plegables eléctricamente, aire acondicionado delantero y trasero, cámara de visión trasera, radio SYNC 2,5 con pantalla táctil de 8 pulgadas, Ford Pass Connect, asientos calefactados, cristales de privacidad, llantas de aleación de 16 pulgadas y pintura metalizada.

Ambos modelos se pueden personalizar con dos niveles de equipamiento denominados Comfort (el más básico) y Camper (el más completo). El acabado Comfort equipa de serie los asientos giratorios para el conductor y el copiloto, una mesa de uso exterior e interior, una batería auxiliar de AGM de 80 Ah, una toma de 12v, varias tomas USB, luces LED integradas con dos intensidades y una centralita del voltaje de la batería. Opcionalmente, permite añadir el techo elevable y una cama Flexibed.

Sin embargo, la transformación Camper, la más completa y demandada, incluye el techo elevable con una cama para dos adultos, una cama en la parte inferior Flexibed, equipamiento interior camper, los asientos giratorios para el conductor y el copiloto, una mesa de uso interior y exterior, una nevera, calefacción auxiliar de gasoil Webasto con programador y kit de altura, una batería auxiliar de AGM de 80 Ah, una toma de 12v, cinco tomas adicionales de USB, un protector del paragolpes trasero, una centralita para el voltaje de las baterías, un Inverter Waeco PP 602 de 550W, un portabicicletas, un toldo y una tela de apertura panorámica.

Con el acabado Camper pueden dormir cómodamente dos adultos en la cama de arriba, mientras que otros dos adultos o tres niños pueden dormir en la parte de abajo gracias al Flexibed. Cabe destacar que si no se quieren abatir los asientos traseros, el Flexibed permite que un niño/a duerma en la parte de abajo utilizando el espacio del maletero. De esta manera, conseguimos tres espacios en un vehículo de menos de 5 metros: un amplio salón central, una cama de niños, así como la cama para adultos de la parte de arriba. Sin necesidad de destruir ningún espacio para crear otro, y sin tener que quitar de su ubicación las sillas de retención infantil, si es el caso.

Tanto la Transit Custom by Tinkervan como la Tourneo Custom by Tinkervan están disponibles en toda la red de concesionarios de Ford. En cuanto al precio, la Ford Transit Custom by Tinkervan con la transformación más vendida y completa Camper + Techo + Flexibed e incluyendo la campaña base que tiene cualquier cliente sin necesidad de financiar tiene un coste aproximado de 46.500 euros. En caso de hacer la camperización sobre la base de la Tourneo Custom Trend de 130 caballos de potencia, habría un sobrecoste de 3.200 euros, por lo que el precio final de la camper sería de 49.700 euros.

Renault Trafic Camper

La Renault Trafic Camper Renaultes una alternativa muy práctica y cómoda para viajar en familia. Esta furgoneta camperizada está basada en la versión Sport de la Trafic, que equipa de serie aire acondicionado, radio DAB con conexión Bluetooth, sensores de aparcamiento trasero, control de crucero y luces o limpiaparabrisas automáticos.

Renault adapta la Trafic a través del proveedor Campertek, que ofrece seis posibilidades de camperización distintas en función de las necesidades de los clientes. El primer pack, denominado CT1-OIZ es perfecto para iniciarse en el mundo camper, puesto que ofrece una batería auxiliar, calefacción estacionaria, luz, enchufes 12 V y tomas USB desde 2.279,05 euros sobre el precio base del modelo. El segundo pack, CT2-ANBOTO, equipa el mismo equipamiento que el pack 1 añadiendo una plataforma cama con colchón. Su precio es de 3.789,04 euros sobre el precio base de la Trafic. El tercer pack, denominado CT3-GORBEA, añade al pack 2 el suelo desmontable en la zona de estar, los asientos giratorios, el mobiliario extraíble con agua o agua y nevera, y el inversor 12V 220V-300W. Todo este equipamiento se ofrece por un sobrecoste de 5.410,12 euros. El cuarto pack CT4-URDAIBAI suma al equipamiento del pack 1 el asiento-cama sobre raíles, que permite modular el espacio según convenga. El precio de este pack cambia en función de la anchura del asiento, que está disponible en anchura completa (8.853,39 euros) o anchura reducida (8.232,25 euros). El pack CT5-URBASA permite viajar y dormir a 4 o 5 personas y equipa el techo cama elevable, por lo que permite estar de pie y ofrece mucho más espacio interior. Este pack está disponible desde 16.844,42 euros sobre el precio base de la Trafic. Por último, el pack CT6- ORDESA cuenta con cinco plazas de viaje y es el más completo, ya que incluye todo el equipamiento de una autocaravana en un vehículo compacto. Este pack incluye desde 23.516,38 euros un cargador de red externa, el asiento-cama sobre raíles, los asientos giratorios, el techo cama elevable, el mobiliario lateral completo, la nevera de compresor, ducha y fregadero.

Opcionalmente, la Renault Trafic Camper se puede equipar con toldo, portabiciletas, oscurecedores térmicos, cortinas, placa solar y sistema de agua caliente.

Fiat Ducato Camper Van

El fabricante de autocaravanas Benimar, líder en el sector en España, es el encargado de desarrollar sobre la base de la Ducatola Fiat Ducato Camper Van, un vehículo muy versátil, modular y completamente personalizable que ofrece el máximo confort para viajar sobre ruedas. La base de la Ducato Camper Van, con su forma cuadrada, permite aprovechar cada centímetro del espacio, mientras que su estilo vanguardista transmite una gran sensación de dinamismo, seguridad, calidad y robustez.

En cuanto a su gama de motores, Fiat Professional ofrece para las autocaravanas con base Ducato el motor diésel Euro 6d-TEMP de 2.3 litros, un propulsor robusto y duradero dotado de tecnología Multijet 2 que está disponible en cuatro potencias (120 cv, 140 cv, 160 cv y 180 cv) y que garantiza las mismas prestaciones y confort que un automóvil.

Por otro lado, Benimar ofrece según el tamaño de la carrocería y el equipamiento nueve variantes distintas de autocaravana con base Ducato, cuyos precios parten de los 39.195 euros y alcanzan los 51.195 euros (el modelo con 6,5 metros de longitud). De los nueve modelos, cuatro de ellos denominados UP están totalmente listos para salir de viaje, puesto que van completamente equipados con ESP+ABS, regulador de velocidad, aire acondicionado, asientos individuales y giratorios, airbag para el conductor y el pasajero, retrovisores eléctricos, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, mobiliario de alta resistencia "ébano", calefacción Combi de 400W diésel, un frigorífico de 80 litros de capacidad o un gran frigorífico automático AES con cajón para nueve botellas, cortina de ducha, mosquitera en la puerta de la entrada, una mesa extensible, un portabicicletas, un toldo y un panel solar. Los modelos UP están disponibles en el mercado desde 43.395 euros. Por último, cabe destacar que la Fiat Ducato Camper Van con todo el equipamiento comentado + el techo elevable con dos plazas para dormir, está disponible desde 48.495 euros.

Iveco Daily Camper

Iveco y Camper Eurogaza han unido su experiencia para crear la nueva Iveco Daily Campernueva Iveco Daily Camper, una furgoneta camperizada perfecta para disfrutar del tiempo de ocio o vacacional con la comodidad de llevar todo lo necesario para sentirte como en casa. La Daily Camper mide 6 metros de longitud y 1,9 metros de altura, además de contar con una capacidad de 12 m³.

La camper dispone de una amplia puerta corredera en el lateral derecho, escalón trasero, puertas posteriores con apertura de 270 grados y un habitáculo plano sin obstáculos. La ubicación de los asientos permite realizar distintas configuraciones del espacio, mientras que sus dos camas de matrimonio desmontables cuentan con una configuración polivalente donde pueden viajar y pernoctar hasta cuatro pasajeros. Cabe destacar que gracias a las distintas opciones modulares, la zona dormitorio se puede convertir en un salón, una cama doble, una cama litera o un garaje para albergar la bicicleta o ciclomotor.

El interior de la Daily Camper es muy luminoso gracias a las tres claraboyas que incorpora en el techo (situadas en el salón, baño y parte trasera) y a las ventanas laterales que permiten ventilar el espacio y crear un ambiente más agradable. La camper equipa de serie climatizador automático y cuenta con radio DAB digital, Bluetooth con manos libres y mandos al volante, puerto USB y control de velocidad de crucero.

El precio de venta al público en España de la Iveco Daily Camper es de 45.718 euros (sin impuestos).

Volkswagen California

La míticaVolkswagen California es sinónimo de libertad en estado puro, puesto que te permite disfrutar de la naturaleza y viajar a donde quieras con todo lo que necesitas. Su diseño icónico y moderno invita a lanzarte a la aventura, por lo que es uno de los modelos preferidos por los surfistas y amantes de la naturaleza. Volkswagen produce la California al 100% sin depender de empresas externas y la ofrece con tres acabados distintos: Beach Tour, Beach Camper y Ocean.

La versión California Beach Tour, que corresponde al acabado Beach de la generación anterior, equipa de serie una puerta corrediza en el habitáculo o zona de carga, un techo levadizo manual con dos ventanillas laterales y un guardapolvo en color Basalt Grey, una mesa de camping para uso interior y exterior, dos sillas plegables, calefacción independiente de aire programable, un calefactor adicional, y climatizador "Climatronic" con vaporizador, calefacción y techo climatizado. Por su parte, la versión California Beach Camper de hasta siete plazas suma al equipamiento de la versión anterior una cocina de pequeñas dimensiones en el lateral izquierdo de la zona de pasajeros con un hornillo de gas de una posición. Por último, la versión California Ocean, ofrece un acabado de mayor confort al equipar un asistente de luz de carretera Light Assist, un banco desplazable y abatible que convierte la tercera fila de asientos en una cama de dos plazas, una nevera de compresor Waeco con 42 litros de capacidad, un toldo negro y un techo levadizo electrohidráulico con tres ventanillas y una abertura delantera.

En cuanto a las motorizaciones, la nueva California T6 ofrece motores diésel de 2 litros turboalimentados 2.0 TDI de 150 o 198 caballos de potencia y con caja de cambios automática DSG de 7 velocidades. Ambos motores se ofrecen con opción de 4Motion y cumplen con la normativa de emisiones Euro 6d Temp Evap.

Respecto a los precios, la California Beach Tour 2.0 TDI 150 cv DSG 7 está disponible desde 60.480 euros; la California Beach Camper 2.0 TDI 150 cv DSG 7 está a la venta desde 59.930 euros; y la California Ocean 2.0 TDI 150 cv DSG 7 está disponible desde 71.455 euros.

Volkswagen Grand California

Siguiendo con Volkswagen, la firma alemana entra de lleno en el segmento de las camper de más de seis metros con la nueva Grand CaliforniaGrand California. Esta autocaravana construida íntegramente por Volkswagen sobre la base del Crafter ofrece más espacio y comodidad para la vida a bordo.

La nueva Grand California es más larga, ancha y alta que su hermana pequeña y se ofrece con dos tamaños distintos. Por un lado, la Grand California 600 (6 metros de longitud), que incorpora opcionalmente una cama extra bajo el techo alto; y por otro lado, la Grand California 680 (6,80 metros de longitud), que requiere de carné de conducir de camión y cuenta con una zona para dormir todavía más grande en la parte trasera y un espacio de almacenamiento adicional.

La nueva autocaravana de Volkswagen también incorpora un baño completo independiente con inodoro, ducha, lavabo de tapa elevable, varios estantes, armario con luz y plato de ducha con dos desagües. El gran depósito que equipa puede acumular hasta 110 litros de agua para el baño y la cocina, e incorpora un tanque de aguas residuales con 90 litros de capacidad.

La autocaravana está diseñada para aprovechar al máximo el espacio interior, que se ha diseñado como si se tratase del interior de un yate, con armarios blancos y un revestimiento de suelos que imita la cubierta de madera de un barco. Además, se incluye de serie el Air Care Climatronic, un equipo Truma Combi D 6 E como calefacción estacionaria, un calentador de agua y se puede añadir de forma opcional un sistema de aire acondicionado o hasta placas solares en el techo. Cabe destacar que el interior es muy luminoso y que los asientos giratorios de la parte delantera, la mesa con espacio para cuatro personas y la nevera de 70 litros con congelador, facilitan la vida en el interior. Como complementos para camping, la nueva Grand California equipa de serie un toldo lateral, dos sillas plegables California y una mesa de camping de exterior.

La nueva Grand California monta un eficiente motor 2.0 TDI de cuatro cilindros con 177 caballos de potencia (130 kW) y 410 Nm de par máximo, y equipa un cambio automático de 8 velocidades y tracción delantera o 4Motion (opcional).

En cuanto al precio, la Gran California 600 se vende desde 72.630 euros (2 plazas) o 78.680 euros (4 plazas), mientras que la Grand California 680 se vende desde 78.060 euros (2 plazas) o 80.140 euros (4 plazas).

Mercedes-Benz Marco Polo

La Mercedes-Benz Marco Polo es perfecta para combinar el día a día del trabajo con el ocio del fin de semana. Además, es tan ágil que apenas notarás el equipamiento de acampada y como su altura es inferior a dos metros con el techo elevable cerrado, entra sin problemas en garajes, aparcamientos, garajes subterráneos y túneles de lavado.

Respecto a su equipamiento, cuenta con una cocina muy completa, con un armario con tres cajas y una estantería para utensilios de cocina y alimentos; una nevera portátil integrada de 40 litros de capacidad; una ventanilla orientable eléctrica en la parte trasera derecha; iluminación ambiental ajustable en distintos colores e intensidades según el humor y los gustos del conductor; una cama de techo para dos personas con una superficie aproximada de 2,05 x 1,13 metros y red protectora; un colchón ergonómico de espuma de calidad elevada para la cama del techo; un banco de dos asientos como litera de confort para dos personas con prolongación de cama; persianas en la parte trasera; una cortina en el parabrisas; y los cristales de las ventanillas traseras tintados en color negro.

En cuanto a los precios, la Marco Polo Activity 170d con 102 cv, cambio manual de seis velocidades y tracción delantera está disponible en el mercado español desde 43.370 euros con IVA incluido.