BMW MotorradBMW Motorrad presenta el Concept CE 02, una nueva interpretación de la movilidad urbana inteligente. Se trata de vehículo eléctrico a medio camino entre motocicleta clásica ni un scooter. Con un peso ligero de unos 120 kg, es ideal para el uso urbano y ofrece un alto factor de diversión, así como un desplazamiento sencillo y elegante. Los 11 kW de potencia y todo el par disponible desde parado permiten una rápida aceleración en los semáforos. Ofrece una velocidad máxima de 90 km/h y una autonomía de 90 km.

Su aspecto es lo más llamativo. Las dos ruedas de gran tamaño, similares a las de una bicicleta de paseo, prometen robustez y diversión en la conducción. Están diseñadas como ruedas de disco, lo que acentúa gráficamente las proporciones del vehículo. La zona oscura para las dos unidades de la batería y la transmisión con acentos plateados crean un cuerpo compacto. El asiento largo y estrecho y el cuadro completan la distintiva silueta.

Gracias a la carrocería plana del vehículo, el centro de gravedad es bajo y favorece la dinámica de conducción. Al mismo tiempo, el BMW Motorrad Concept CE 02 tiene un aspecto atractivo que inspira confianza gracias a las grandes ruedas de disco y a la baja altura del asiento. Las características proporciones no sólo permiten una experiencia de conducción muy ágil, sino que también pretenden animar a los no motoristas a subirse y probar.

Se trata de un conceptoextremadamente versátil gracias al asiento continuo. Tanto si se inclina hacia atrás con los pies por delante como si se inclina hacia delante con los pies en los reposapiés traseros o, por supuesto, con dos personas, el asiento permite numerosas posiciones, ya que no hay que accionar ninguna palanca de freno de pie debido al accionamiento eléctrico. Además, el espacio libre entre el asiento y el bastidor ofrece espacio para guardar pequeños objetos de equipaje. En la zona delantera del asiento, hay dos bandas elásticas cruzadas de color petróleo sujetas de tal manera que permiten guardar ocasionalmente los objetos más pequeños. Los soportes ofrecen más espacio para guardar objetos: aquí se montan también los reposapiés delanteros. También se puede fijar aquí un monopatín y utilizarlo como reposapiés.

La luz la proporciona un faro cuadrado y negro con cuatro elementos LED distintivos como faros delanteros. La luz trasera consta de dos pequeñas hojas de LED translúcidas que se fijan a la izquierda y a la derecha del asiento trasero. Una pequeña pantalla a color en el manillar proporciona una funcionalidad básica de visualización: está conectada a través de un arnés de cables visible y exagerado. Por lo demás, la tecnología es deliberadamente restringida. En combinación con las ruedas de disco y el brazo oscilante de un solo lado, los elementos expuestos, como la correa de transmisión, el manillar y la horquilla, acentúan en detalle el carácter urbano y moderno del concept bike.

Chaqueta a juego

El BMW Motorrad Concept CE 02 llega junto con dos chaquetas con materiales y técnicas de elaboración innovadores. Las dos variantes se hacen eco del estilo tipográfico de los gráficos del vehículo. Con un estilo casual, las chaquetas también subrayan una conciencia de moda juvenil. El uso lúdico de la transparencia -que revela la función como elemento de diseño- hace que el producto sea a la vez funcional y una prenda de moda para el día a día. De este modo, se desmarca deliberadamente del equipamiento convencional para motoristas centrándose en las tendencias de moda actuales.

Las dos variantes de equipamientopara usuarios incluyen la protección como parte de la gráfica. Una técnica recientemente desarrollada (GRDXKN) permite imprimir una función de protección. Este material integrado y voluminoso es resistente a la abrasión y absorbe los impactos. Crea una interacción completamente nueva de gráficos y estructura en ambos conjuntos, elevando así la función y el diseño al mismo nivel.

La chaqueta de mujer muestra el color naranja neón del estampado a través de su material Windstopp ligeramente transparente, mientras que los gráficos reflectantes dorados y los coloridos degradados crean atractivos diseños.

La estructura tridimensional del estampado cobra sentido en la chaqueta de hombre. Los detalles de color petróleo y los gráficos blancos armonizan con el esquema de colores de la moto conceptual para redondear el aspecto general.