Durante esta semana, Neomotor repasa los coches finalistas que optan al prestigioso galardón The Car of the Year 2022. El ganador se dará a conocer el próximo 28 de febrero a las 17.00 de la tarde y reconocerá al mejor coche lanzado durante el último año, entre ellos el Peugeot 308.

Es el único finalista que todavía no tiene una versión 100% eléctrica, aunque la tendrá a partir de 2023. El 308 2021 rompe por completo con las formas redondeadas que todavía heredaba del 307, para presentar un aspecto mucho más deportivo y depurado. En ese sentido, toma el lenguaje estético que tan buenos resultados le está dando a la marca con vehículos como su gama SUV, con detalles como las luces diurnas verticales en forma de dientes de león o la firma lumínica trasera que simboliza las tres garras del animal. Las mayores dimensiones exteriores permiten ofrecer un habitáculo más amplio que en el 308 de 2014, y dispone un maletero de 412 litros que baja hasta los 350 o 360 litros en los modelos híbridos enchufables por el espacio que ocupan las baterías. En el interior, se mantiene fiel al concepto Digital Cockpit de la marca, con su particular posición de conducción con volante pequeño y cuadro de instrumentos digital por encima del mismo. La pantalla central se sitúa también por debajo de la línea de visión de la instrumentación. El Peugeot 308 está disponible en su carrocería compacta o SW, familiar, y con motores de gasolina, diésel e híbridos enchufables. La variante eléctrica no llegará hasta 2023. Los motores de gasolina entregan 110 o 130 CV de potencia, asociados a un cambio manual o a uno automático de ocho relaciones. La única motorización diésel será la Blue HDi de 130 CV, también manual o automática. Las variantes híbridas ofrecerán 179 o 220 CV de potencia, todas automáticas. Parte desde los 23.720 euros.