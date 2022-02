Para ganar el premio del The Car Of The Year The Car Of The Yearno basta con sacar la patita al mercado y presentar un buen coche. Hay que demostrar que mereces el galardón. Los estatutos que rigen en el jurado especifican algunas condiciones que deben cumplirse a rajatabla para poder optar al premio. Cada finalista debe observar unos puntos clave para ser el mejor de Europa.

La finalidad del premio es revelar el mejor coche de todos los finalistas y así se diseña el proceso de votación. No hay categorías, subdivisiones o ganadores de clase. Eso supone que cada uno de los 61 jurados pertenecientes a 23 países europeos evaluará coches de diferentes tipos y precios, por lo que los enfrentará a sus rivales en el mercado. Los miembros del jurado por cada país dependerá de la fuerza de que tenga en el mercado. Actualmente España, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania disponen de seis jurados, Austria, Holanda, Suecia, Suiza tienen tres, Bélgica, Hungría, Polonia, Portugal cuentan con dos, República Checa, Noruega Dinamarca, Finlandia, Eslovenia, Irlanda, Turquía, Luxemburgo, Grecia tienen solo uno. Completan el jurado dos miembros rusos que en la edición de este año no podrán dar validez a su voto al haber decidido el Comité del Jurado, suspender temporalmente la participacion de Rusia por el conflicto armado con Ucrania. Los criterios Los criterios que se valoran para conseguir el premio son: diseño, comodidad, seguridad, ergonomía, conducción, rendimiento, prestaciones, funcionalidad, requisitos medioambientales, así como su precio y posicionamiento en el mercado. La innovación técnica y tecnológica es esencial en el argumentario. También lo es la relación calidad-precio. A final de cada año el Comité del Jurado elabora una lista de los vehículos presentados durante los doce meses. Los modelos deben ser nuevos, no vale un restyling ni un lavado de cara. Tampoco que añadan motorizaciones. Los coches son considerados independientemente de su país de origen pero deben ser vehículos de producción que estén disponibles en al menos cinco mercado europeos en el momento de la votación. Posteriormente, antes de que acabe el año, el Jurado elige a sus siete favoritos de una lista en la que están todos esos modelos presentados durante el año en curso. Una vez cotejada esa votación, los siete modelos que hayan tenido más adeptos son los que pasan a la final que se falla el primer lunes de la primera semana de marzo. Cómo se vota Cada miembro del Jurado del The Car Of The Year prueba los siete finalistas, bien sea en su país o en cualquiera de los eventos que se organizan conjuntamente entre los miembros del jurado europeo. Antes del último viernes de febrero, deberán emitir sus votos. Disponen de un máximo de 25 puntos para repartir entre los siete vehículos finalistas, estando obligados a dar un ganador con máxima puntuación. El número de puntos máximo es 10 y nunca podrá haber un empate. En caso que dos vehículos al final de la votación hayan obtenido el mismo número de puntos, ganará el que haya logrado un mayor número de primeros puestos entre los miembros del jurado (algo que ya sucedió en 2019 con el Jaguar i-Pace y el Alpine A110, el galardón se lo llevó el Jaguar).