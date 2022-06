Un año más, el Festival de la Velocidad de Goodwood llega para inaugurar el verano del mejor modo posible. Entre el 23 y el 26 de junio, la Goodwood House se convierte en un paraíso para los amantes del motor, con novedades mundiales, coches clásicos, superdeportivos y vehículos únicos que descubrir y disfrutar. La guinda del pastel, como siempre, será verlos en acción en el divertido -y corto- ascenso a una colina en el que miden sus capacidades para intentar batir el récord de 39,9 segundos ostentado por Romain Dumas con el Volkswagen ID. R Pikes Peak.

El Festival de la Velocidad de Goodwood es el evento elegido este año por marcas como BMW, Porsche o Mercedes-AMG para la puesta de largo oficial de algunos de sus vehículos más esperados, mientras que otras marcas y entusiastas llegarán con vehículos clásicos y ediciones especiales muy exclusivas. Además, será el escenario en el que se celebrarán hitos como el 75 aniversario de Ferrari, el medio siglo de BMW M o el 55 de AMG.

Novedades y directo online

Si con esto todavía no has decidido darle al play al vídeo de abajo, a continuación te ofrecemos la lista de las principales novedades de este año, a las que se sumarán, como hemos dicho, coches tan interesantes la Ford SuperVan 4, el Peugeot 3008 DKR, el McLaren F1 GTR, el Dodge Viper GTS-R, el Porsche 911 RSR, el Ferrari Dino o el legendario Alfa Romeo 8C 2600 Monza de 1932. Cientos de vehículos icónicos que relatan la historia de la industria del automóvil.

En cuanto a las novedades que debutarán este año, las más interesantes seguramente sean el AMG One, el Fórmula uno para la calle de Mercedes-AMG; el BMW M3 Touring, el Alpine A110 Tour de Corse 75, el McLaren Artura GT4, el Ferrari Daytona SP3 y el Jaguar F-Pace SVR Edition 1988, pero no serán las únicas. Porsche, por ejemplo, desvelará su ‘hypercar’ para competir en el Mundial de Resistencia del año que viene y Maserati pondrá sobre la carretera por primera vez el MC20 Cielo, su superdeportivo descapotable. Polestar, que acaba de aterrizar en España, no se perderá tampoco esta cita con el prototipo del Polestar 5, una berlina deportiva eléctrica que subirá varias veces la colina para mostrarse al público.

Como ven, argumentos hay de sobras para hacerse unas palomitas y quedarse en Neomotor disfrutando de uno de los eventos del motor más importantes del mundo.