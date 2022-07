Si eres de los muchos a los que les falla Android Auto en su coche, ya puedes instalarte la versión definitiva 7.8. Como es costumbre, Google no especifica qué mejoras trae esta nueva versión, pero sí promete corregir errores que puede que en el caso de tu smartphone sean definitivos para que finalmente la interfaz te funcione con normalidad.

Si tienes un móvil con Android 9 o versiones anteriores, deberás primeros descargar la aplicaciónAndroid Auto en el teléfono a través de la Play Store oficial. En cambio, los teléfonos con Android 10 llevan Android Auto integrado, por lo que no hace falta descargar previamente la app la aplicación para actualizarla. Simplemente haz una búsqueda de la store de Android Auto y dale al botón actualizar.

Si no te da la opción de actualizar, puede que ya se haya hecho de forma automática. Muchoas usuarios tienen seleccionado por defecto actualizar las aplicaciones al conectarse a una red Wifi. De todos modos siempre puedes comprobar la versión de la app de una forma sencilla para asegurarte de que estás empleando la versión más reciente.

Si no encuentras la app en tu smartphone no significa que no esté instalada, ya que Android Auto no se ejecuta como el resto de aplicaciones. Sólo se lanza al conectarse al vehículo y se visualiza a través de la pantalla del coche.

Esta versión 7.8 tampoco lleva la nueva interfaz Coolwalk que se filtró a principio de este mismo y que Google confirmó oficialmente, aunque si decir en qué actualización se instalaría. Esta nueva interfaz promete más fluidez en el manejo de Android Auto, búsquedas más directas y sencillas en Google Maps, y un mayor control de los contenidos multimedia, entre otras mejoras.

Ahora que ya sabemos que la interfaz Coolwalk no va a estar en la versión 7.8, habrá que esperar si Android Auto la introducen en la 7.9 que ya se ha anunciado de forma oficial por parte de Google, aunque de momento es simplemente una versión beta. Este nuevo desarrollo de Android Auto llega prácticamente un mes después del lanzamiento oficial de la versión estable 7.8.

Es este enlace podrás ver todas las funciones que tiene Android Auto y cómo sacarle partido para tener un coche más conectado a la vez que disfrutas de una conducción más segura, ya que este sistema permite el control por voz para no aparar las manos del volante.