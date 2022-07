El campeonato de Fórmula Uno cruzó su ecuador en Francia, donde Max Verstappen aprovechó un error de Charles Leclerc para conseguir su séptima victoria del ejercicio y poner la directa de cara a revalidar el título. Hamilton y Russell le acompañaron en el podio, pero el protagonismo se lo llevó Carlos Sainz en una carrera en la que fue quinto tras arrancar el último al tener que cambiar la unidad de potencia de su Ferrari y en la que Fernando Alonso terminó sexto, demostrando otra vez que la experiencia es un grado.

Verstappen y la presión de Leclerc

El accidente de Leclerc, sometido a una enorme presión por parte de Max Verstappen desde la salida, nos impidió al final disfrutar de una gran carrera en el GP de Francia, cuyo resultado ratificó el liderato del holandés. Verstappen se enganchó a la rueda del monegasco en la salida, pero pese a mostrar un ritmo más rápido nunca estuvo en disposición de superarle. La prueba se decidió cuando Red Bull adelantó la parada y Ferrari pidió a Charles que apretara al máximo en pista para salvaguardar la posición, ya que la presión le jugó una mala pasada y se estrelló contra las protecciones al perder la parte trasera del bólido en la curva 11.

Ferrari y los errores del pasado

Pocos dudan en el paddock de que Ferrari tiene, hoy por hoy, el mejor coche de la parrilla o, cuanto menos, igual de competitivo que el Red Bull. Los resultados, sin embargo, demostrarían todo lo contrario. La Scuderia se ha derrotado siempre a sí misma desde los cinco títulos que encadenó Michael Schumacher entre el 2000 y el 2004. Los de Maranello ofrecen cada fin de semana un repertorio de errores (fiabilidad, paradas en boxes y malas estrategias) que no están a la altura de un equipo campeón. Y ello se paga. Los 63 puntos que distancian ahora a Charles Leclerc de Verstappen son muchos y el holandés aprovecha como nadie los fallos de sus rivales.

Dinámica preocupante

Con media temporada por delante –faltan once grandes premios- nada está escrito, pero la dinámica empieza a ser preocupante para las huestes de la Scuderia. Los pilotos también han fallado, como reconoció Leclerc en Paul Ricard -"No merezco el título con errores así"-, pero el hecho es que entre los errores y la falta de fiabilidad del bólido, el monegasco ha sumado 54 puntos en los últimos cinco grandes premios mientras que Max ha acumulado justo el doble (108). En Mónaco, una torpe estrategia le dejó sin podio y en Barcelona y Bakú la victoria se esfumó por sendas averías cuando era líder. En Imola terminó sexto tras sufrir un accidente y en Silverstone, el equipo hizo entrar a Sainz con el safety-car cuando Charles era primero, un cálculo que no salió según los planes y en lugar de proteger al monegasco, fue el madrileño el que subió a lo más alto del podio, mientras su compañero acabó cuarto.

El potencial de Sainz

Carlos empezó la temporada con más dificultades para adaptarse a un F1-75 con el que Leclerc ‘volaba’, pero poco a poco fue ganando confianza. Es cuarto a 89 puntos de Verstappen y 26 de Leclerc, pero podría estar mejor posicionado. Carlos también ha sufrido en primera persona los fallos de fiabilidad, errores del muro y paradas incomprensibles.

Además de los ceros en Australia, Italia y Baku, en Austria el motor reventó cuando tenía amarrada la segunda posición. Carlos terminó envuelto en llamas y condenado a salir al fondo de la parrilla en Paul Ricard por recurrir a la cuarta unidad de potencia. El sábado, sin nada que perder, hizo una fantástica labor de equipo para darle la pole a Leclerc y el domingo le regaló a su equipo una espectacular carrera, remontando 14 posiciones para concluir quinto.

En la historia de la F1

Después de once podios, 150 grandes premios y en su octava temporada en la F1 –debutó en el GP de Australia de 2015- Sainz se hizo en Silverstone un hueco en la historia de este deporte. El madrileño, que es el 112º ganador de una carrera y el segundo piloto español en conseguirlo –después de las 32 de Fernando Alonso-, remató la faena tras acariciarlo en varias ocasiones.

Remató la faena en Inglaterra con un triunfo justo, más que merecido, y que volvió a evidenciar su ambición, carácter, confianza, constancia, inteligencia, trabajo y talento. Llegar a Ferrari fue un sueño tras pasar por varios equipos, siempre en franca progresión, ganar su primera carrera le sirvió para ascender otro peldaño del que ya hizo méritos con anterioridad y éste camino le tiene que llevar a luchar por el título.

Alonso y la segunda juventud

Fernando Alonso, por otro lado, volvió a sacar petróleo de su Alpine en Paul Ricard, la carrera de casa de la firma francesa, logrando una espléndida sexta plaza final. El asturiano lleva siete carreras consecutivas en los puntos, demostrando su fiabilidad y ritmo. Cuando va a cumplir 41 años (Oviedo, 29 de julio de 1981), se muestra tan ambicioso, competitivo y rápido como un chaval. Está a la espera de que Alpine (Renault) le presente una oferta de renovación, aunque todo apunta a que ésta llegará en breve.

En el paddock de Le Castellet se daba por hecho que Alonso seguirá siendo el compañero de Esteban Ocon en 2023 y que el constructor le ofrecerá un volante para correr en Resistencia con ellos cuando deje la Fórmula 1. Por otro lado, hay que destacar que el mismo Alonso asegura que son cerca de 60 los puntos que ha dejado escapar este año por diferentes problemas en el coche, una cifra que le permitiría ser séptimo en el campeonato.