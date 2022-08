La inflación y el elevado precio del combustible, que ha alcanzadocifras récord en los últimos meses, están penalizando sin descanso los bolsillos de los españoles, que ven cada día más complicado llenar el depósito de su vehículo. Para hacer frente a esta situación tan negativa, el Gobierno ha puesto en marcha una nueva medida que consiste en abaratar los viajes en tren de aquellos usuarios que utilizan frecuentemente dicho transporte público. El Real Decreto ya ha sido aprobado en el Consejo de Ministros y el pasado 8 de agosto se abrió el plazo para solicitar los abonos gratuitos. A continuación, te contamos en qué consisten y cómo debes pedir el tuyo.

En primer lugar, debes saber que el Real Decreto Ley 14/2022 del 1 de agosto establece que los trenes de cercanías y larga distancia operados por Renfe se podrán utilizar de forma totalmente gratuita mediante los abonos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022. Además de ayudar a los conductores a hacer frente a la crisis del combustible, esta nueva medida busca reducir las emisiones contaminantes mediante el uso del transporte público.

¿Cómo funcionarán los abonos gratuitos?

Los abonos gratuitos permitirán realizar viajes ilimitados totalmente gratis en los trenes de Renfe de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia convencional entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

En el caso de Cercanías, se creará un abono multiviaje específico para cada núcleo de Cercanías o Rodalíes. En otras palabras, habrá que solicitar un abono distinto en función de la ciudad en la que residas, puesto que no será el mismo para las Cercanías de Valencia, Madrid, Barcelona, etc. Estos abonos permitirán realizar viajes ilimitados entre cualquier origen y destino dentro de ese núcleo desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este año. Pero ¡Atención!, porque sólo serán gratuitos si realizas un mínimo de 16 viajes en esos cuatro meses. Para poder obtener este abono, es obligatorio dejar una fianza de 10 euros que se te devolverá al acabar el plazo de validez del título tras comprobar que has hecho el mínimo de 16 viajes.

Por su parte, los viajes de Media Distancia convencionales también se beneficiarán de estas ayudas del Gobierno. Al igual que en el abono de Cercanías, se creará un título multiviaje especial con viajes ilimitados que caducará el 31 de diciembre de 2022. Los usuarios que soliciten este abono también deberán de realizar un mínimo de 16 viajes. En este caso, la fianza asciende a 20 euros, aunque dicha cuantía se te devolverá tras comprobar que has cumplido con el número mínimo de viajes. Cabe destacar que el abono de Media Distancia se venderá por cada una de las rutas, es decir, por cada origen-destino.

¿Los trenes Avant y el AVE tendrán descuentos?

Otros servicios ferroviarios como los trenes Avant o el AVE no serán 100% gratuitos, aunque el Gobierno va a subvencionarlos con un descuento del 50% para que sean más baratos para los viajeros habituales. Concretamente, los billetes de los trenes de alta velocidad Avant, que cubren trayectos de media distancia, contarán con una bonificación del 50% para los viajeros frecuentes que adquieran abonos multiviaje como el Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45.

Ten en cuenta que si tienes un bono comprado y lo vas a utilizar antes de finalizar el año, puedes solicitar la devolución del 50% del precio del billete. Además, estos descuentos son compatibles con otras ayudas como las de familia numerosa o monoparental.

Por otro lado, en el caso de los servicios de Alta Velocidad, como el AVE, los usuarios habituales podrán beneficiarse también de un descuento del 50% en todos aquellos trayectos que duren menos de 100 minutos.

¿Qué pasa con los autobuses interurbanos?

Todas las líneas de autobús interurbano de concesión estatal también deberán aplicar descuentos del 50% en los abonos multiviaje de más de dos trayectos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022.

En cambio, los transportes de los núcleos urbanos no pueden recibir subvenciones directas del Gobierno al no ser de su competencia. Aún así, el Gobierno central se ha comprometido a ayudar a los ayuntamientos y Comunidades Autónomas con tal de que acepten reducir el precio de los abonos de transporte de los autobuses, trenes y metro en un 30%.

¿Dónde puedo solicitar los abonos gratuitos de Renfe?

Desde el pasado 8 de agosto puedes solicitar tu abono gratuito de Renfe registrándote en la página web de Renfe o en su aplicación. Recuerda que los abonos no comenzarán a expedirse hasta el día 24 de agosto.

Por último, ten en cuenta que estos nuevos abonos van a sustituir a los que Renfe ofrece actualmente, que dejarán de venderse desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022. Los únicos billetes de tren que se podrán comprar durante esos cuatro meses serán los sencillos de ida o de ida y vuelta.