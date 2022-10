El color del cielo esconde sus misterios. Algunos dirán que azul claro, otros opinan que debe tener un toque de blanco. Sea como fuere, el programa de personalización Fuoriserie de Maserati ha intentado hacerlo realidad y plasmarlo en el nuevo Maserati Levante GTLevante GT de Jaime Lorente. ¿Todavía no sabes quién es? Eso quiere decir que no has pasado por la fiebre de “La Casa de Papel” y sus icónicas referencias al mundo de la automoción. Unas frases que han traspasado la pantalla para animar a los diseñadores y desarrolladores de “fuera de serie” de la marca del Tridente. Te lo contamos.

La serie “La Casa de Papel” ha sido un éxito sin parangón en la plataforma Netflix y los actores españoles como Jaime Lorente o Úrsula Corberó son ahora ídolos de medio mundo. La escena que ha dado pie a la creación de este Maserati Levante GT, retocado por el programa Fuoriserie, nos recuerda al instante entre “Denver” y “Tokyo” o Lorente y Corberó en la vida real. ¿De qué color es el cielo despejado? En una escena previa a la que hoy nos compete, “Denver” comparaba a “Tokyo” con su marca de coches predilectas y, de paso, lanzaba una pulla creativa a los Seat. El revuelo fue notorio pero simpático, con respuesta vía Twitter por parte de la firma de Martorell. Algunos capítulos después, el más gamberro de los de la banda de ladrones soñaba con un futuro repleto de gloria y buenos momentos gracias al dinero conseguido en el robo. En ese porvenir, el personaje de Jaime Lorente se veía conduciendo un “Maserati azul cielo despejado”. La firma del Tridente no tardó en picar el anzuelo y, meses más tarde, ha demostrado que su audacia y capacidad de personalización no entiende de fronteras. Con acertada precisión, han fabricado un modelo del Maserati Levante GT en tono “Blu Denim” que, casualmente, se asemeja al color soñado para el “Denver" de la ficción. Durante la entrega, la cara de Jaime Lorente lo dice todo. El modelo concreto es un Levante GT de la gama mild hybrid, con distintivo ECOmild hybrid y un motor V6 de 330 CV. Una evolución respecto al modelo anterior que conducía el actor, un Levante Diésel de 275 CV.