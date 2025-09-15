Coches
Peugeot presenta la gama eléctrica más completa del mercado español
La firma del león ofrece modelos “cero emisiones” en segmentos como compactos urbanos, SUV, familiares y furgonetas
Francesc Branchat
El Peugeot VLV fue en 1941 el primer eléctrico de Peugeot, un pequeño automóvil pensado para esquivar la escasez de combustible. Hoy, con autonomías que pueden superar los 700 km y tiempos de carga entre los más rápidos de su categoría, los eléctricos de Peugeot son una alternativa ideal para todo tipo de desplazamientos, con el silencio, el confort y la ausencia de vibraciones de la tecnología eléctrica y la emoción, el comportamiento impecable y el placer de conducir que definen a la marca.
Variedad de segmentos
La oferta actual “cero emisiones” de Peugeot incluye modelos destinados a diferentes segmentos. Desde los comerciales E-Partner, E-Rifter, E-Expert, E Traveller y E-Boxer hasta los SUV, con los E-2008, E-3008 y E-5008. Todo ello sin olvidar los compactos urbanos, como el E-208, o la berlina media E-308, el automóvil familiar E-308 SW y el E-408, versión 100% eléctrica de un modelo que conjuga la deportividad de los fastbacks con la robustez y polivalencia de los SUV.
Peugeot ofrece tecnologías avanzadas y servicios conectados para optimizar la autonomía y hacer más sencillos los desplazamientos, como el indicador de potencia, el modo de conducción ECO, la frenada regenerativa y la app e-ROUTES, que indica rutas óptimas teniendo en cuenta tiempo, consumo y autonomía, además de informar de los puntos de carga a lo largo del recorrido.
Urbanos, compactos y familiares
El compacto urbano Peugeot E-208 conjuga diseño dinámico, placer de conducir y espacio interior. Cuenta con dos versiones 100% eléctricas, de 136 CV y 156 CV, respectivamente. Esta última sobresale por sus 433 km de autonomía WLTP y por sus reducidos tiempos de recarga. La nota deportiva está protagonizada por el E-208 GTI, con 280 CV y aceleración 0-100 km/h en 5,9 segundos.
En el caso del SUV Peugeot E-2008 incorpora el motor eléctrico de 156 CV y ofrece una autonomía WLTP de 406 km. Con sus versiones 100% eléctricas E-308 y E-308 SW, el 308 es el primer Peugeot que ofrece en su gama cuatro tipos de energía: térmica, híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Incorpora el motor eléctrico de 156 CV que ofrece una autonomía WLTP de 410 km.
Gracias a las ventajas de la innovadora plataforma STLA Medium desarrollada por Stellantis pensando especialmente en la electrificación, la autonomía de los Peugeot E-3008 y E-5008 han dado un gran paso adelante, con potentes baterías que ofrecen un mayor nivel de prestaciones y autonomía sin afectar el consumo de energía.
Esta gama SUV propone versiones “Long Range” con 700 km de autonomía WLTP en el E-3008 y 668 km en el E-5008. Además, este SUV familiar dispone de una versión “Dual Motor” con tracción integral y 325 CV de potencia.
Peugeot completa su gama eléctrica de turismos con la versión EV del 408. El E-408 combina el encanto de una silueta fastback con la eficiencia cero emisiones y la emoción de un motor de 210 CV, con hasta 453 km de autonomía.
Sostenibilidad profesional
Peugeot incorpora versiones 100% eléctricas a sus vehículos comerciales, los E-Partner, E-Expert y E-Boxer. Comparten las ventajas y prestaciones de una de las gamas las más exitosas del mercado español gracias a sus prestaciones, su fiabilidad y, sobre todo, su capacidad de adaptación a cualquier tipo de actividad, gracias a la posibilidad de realizar transformaciones a través de carroceros.
Por su parte, el Peugeot E-Rifter está disponible en versión de 5 plazas Standard y en la Long de 7 plazas. Su batería de iones de litio cuenta con una capacidad de 50 kWh, el motor desarrolla 136 CV de potencia y la autonomía WLTP puede alcanzar 340 km.
Ocho años de garantía
Los turismos 100% eléctricos de Peugeot se benefician del programa de garantía Peugeot Allure Care, que cubre todo el vehículo (incluido el motor eléctrico, el cargador, la transmisión y los componentes eléctricos y mecánicos clave) durante un máximo de 8 años o 160.000 km, completando así la garantía Peugeot que se aplica a la batería.
Además, Peugeot anticipa 1.000 euros del Certificado de Ahorro Energético que se unen a los hasta 7.000 euros de ayuda del Plan Moves III y las iniciativas por sostenibilidad promovidas por ayuntamientos y administraciones autonómicas. Finalmente, en toda la gama eléctrica se incluye de regalo un cargador doméstico Wallbox de 7,4 Kw y el Charging Pass de Free2Move Charge para utilizar casi un millón de estaciones de carga europeas.
