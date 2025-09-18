El confort tiene nombre propio: DS Nº8

La herencia de André Citroën ha ido evolucionando con el tiempo hasta convertirse en puro lujo. Todo ello de la mano de la marca DS Automobiles, que desde su creación como tal en el año 2014, ha plasmado su esencia al pie de la letra. En 2009 DS ya irrumpió con fuerza como división de alta gama y hoy, consolidada como la marca con mayor glamur y lujo del grupo Stellantis, lanza al mercado su última creación: el DS Nº8.

Se trata de un modelo que traspasa varias fronteras. La de la electrificación (toda la gama es eléctrica), la del confort y la tecnología, la del lujo y la de la emoción. Y es que el DS Nª8 representa el paradigma de la nueva era de la marca, tanto en diseño como en prestaciones. Es el primer modelo 100% eléctrico de la marca construido sobre una plataforma específica, la STLA Medium del grupo Stellantis. Si bien DS lanzó el DS 3 Crossback E-Tense, se trataba de un eléctrico creado bajo una plataforma multienergía. Es por eso que el DS Nº8 es un auténtico pionero.

Estrena nomenclatura

Si nos fijamos en el DS Nº8 ya podemos adivinar sus intenciones, en el sentido que por primera vez aparece en la nomenclatura al concepto 'Nº' que precederá a toda la gama futura de la marca. Con el símbolo DS rediseñado y modernizado, este nuevo buque insignia ofrece una silueta que cabalga entre dos mundos, el de los SUV Cupé y el de las berlinas. Su tamaño es mayor, sus dimensiones invitan a pensar en un espacio interior de primer nivel. Y así es.

DS Nº8 / DS Automobiles

Mide 4,82 metros de largo, 1,90 metros de ancho y 1,58 metros de alto, con una generosa distancia entre ejes de 2,90 metros. Su altura libre al suelo es de 84 centímetros. El maletero ofrece hasta 620 litros de capacidad. Pero más allá de su atractivo aspecto y sus dimensiones, cabe destacar su aerodinámica, con un coeficiente Cx de 0,24.

DS Nº8 / DS Automobiles

El frontal destaca por la presencia de la parrilla DS Luminascreen y los faros Pixel LED Vision. Estos elementos estéticos marcan la diferencia con otros modelos del grupo Stellantis. En la parte posteror destacan las ópticas verticales, que rematan una firma visual espectacular. No cae en los excesos con líneas suaves y estilizadas, que cogen músculo con los cortes que enmarcan las óptilas laterales frontal y trasera.

Espacio y tecnología

El interior del DS Nº8 invita al disfrute de lo que supone entrar en el paraíso del confort. Los asientos semejan auténticos sillones que ofrecen un acabado de lujo y una comodidad, marca de la casa. Destaca una consola central elevada, con un salpicadero ausente de costuras visibles. Introduce materiales nobles en la automoción como el cuero Nappa, Alcantara reciclado y detalles guilloché Clous de Paris. Los asientos pueden ofrecer también calefacción, ventilación, función masaje. así como un sistema de climatización para el cuello, de nombre DS Neck Warmer. El volante en forma de X, heredado de algunos concept cars de la marca, es peculiar pero funcional. Ofrece un buen agarre y no resulta incómodo con el paso de los kilómetros.

DS Nº8 / DS Automobiles

En el apartado tecnológico, el DS Nº8 apuesta por un enfoque digital, pero sensato. Con botones físicos para las funciones principales y con detalles como la desconexión de los ADAS más intrusivos con solo dos toques. Este ecosistema se compone de dos pantallas grandes (cuadro digital de 12,25” y central de 16”), proyección de datos en el parabrisas (Head-Up Display extendido) y un sistema multimedia DS Iris 2.0 que responde por voz y se maneja con fluidez. No es el más avanzado del mercado, pero cumple con creces.

DS Nº8 / DS Automobiles

Prestaciones y confort

El DS Nº8 base su calificativo de 'confortable' en un sistema de amortiguación variable (DS SCAN SUSPENSION) conectado a una cámara frontal. La suspensión se adapta en tiempo real al estado de la carretera, trabaja de forma muy eficaz. Absorbe bien las irregularidades sin que el coche rebote o flote, y mantiene siempre una pisada firme que transmite mucha seguridad.

Mecánicamente dispone de tres versiones. La primera ofrece tracción delantera con una potencia de 230 CV en base a una batería de 73,3 kWh y dispone de una autonomía de hasta 550 kilómetros en ciclo WLTP. La segunda propuesta denominada Long Range, cuenta con una batería de 97,2 kWh y entrega una potencia de 245 CV, también con tracción delantera y una autonomía de 750 kilómetros. Finalmente, la joya de la corona es el AWD Long Range, con tracción total y una potencia de 350 CV que le permiten una autonomía de 688 kilómetros. En un uso puramente urbano, el DS Nº8 puede llegar a ofrecer hasta 909 kilómetros de autonomía.

DS Nº8 / DS Automobiles

Todas las versiones incluyen picos de potencia adicionales durante aceleraciones puntuales, y están limitadas a 190 km/h. La versión más rápida (AWD) pasa de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos. No es un coche deportivo, pero esta versión tiene unas prestaciones a la altura de este segmento. Con todo ello DS consigue afianzar su etiqueta de lujo, confort y prestaciones en su buque insignia.

DS Nº8 / DS Automobiles

La gama, compuesta de denominaciones y acabados Pallas y Etoile, ofrece un rango de precios que va desde los 57.000 hasta los 74.200 euros:

DS N°8 Pallas FWD 230 CV: desde 57.000 €

DS N°8 Pallas FWD Long Range 245 CV: desde 62.500 €

DS N°8 Étoile FWD 230 CV: desde 63.500 €

DS N°8 Étoile FWD Long Range 245 CV: desde 69.700 €

DS N°8 Étoile AWD Long Range 350 CV: desde 74.200 €