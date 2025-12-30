Nueva gama del Alfa Romeo Junior: estilo y deportividad que marcan el ADN de la marca italiana

El Alfa Romeo Junior ha alcanzado el importante hito de superar los 50.000 pedidos en todo el mundo, confirmando el atractivo de un modelo que encarna como ninguno el ADN de la marca. Ofrece una gama más amplia y configurable, además de combinar el estilo italiano, tecnología avanzada y placer de conducir.

Alfa Romeo refuerza así su presencia en el segmento de los coches deportivos compactos premium. La nueva gama del Junior incorpora completos paquetes y una extensa oferta de motores, confirmando la ambición de la marca italiana de satisfacer las necesidades de un público cada vez más amplio y exigente.

Alfa Romeo Junior / Alfa Romeo

Sistema modular de paquetes

La nueva gama “model year 2026” del Junior ha sido diseñada para ofrecer a los clientes una amplia libertad de personalización a través de un sistema modular de paquetes que satisface diferentes necesidades, desde la deportividad hasta la elegancia y la más alta tecnología.

La versión Sprint introduce un estilo y un confort que elevan la experiencia cotidiana, con detalles como un kit de carrocería en negro brillante, lunas tintadas, alfombrillas, iluminación ambiental y sistema de navegación con reconocimiento de señales de tráfico, lo que garantiza un equilibrio entre estética y funcionalidad.

Alfa Romeo Junior / Alfa Romeo

Por su parte, la versión Ti está destinada a clientes que buscan detalles refinados. Ofrece asientos calefactables y ajustables eléctricamente, volante de cuero, un kit Cargo Flex para la máxima versatilidad del maletero, pedales de aluminio y placas protectoras deportivas.

Para aquellos que desean un espíritu dinámico, el paquete Sport Pack añade asientos Sabelt en Alcantara y detalles deportivos que recuerdan los icónicos tonos rojos de la marca. El volante y otros detalles interiores incorporan también Alcantara, dispone de pedales y protectores de aluminio y las versiones híbridas añaden levas en el volante.

Alfa Romeo Junior / Alfa Romeo

Seguridad y conectividad

Para completar la oferta del Junior, el Techno Pack -disponible para todos los niveles de acabado- reúne lo mejor de la tecnología Alfa Romeo con faros Matrix LED, sistemas de conducción autónoma de nivel 2, portón trasero eléctrico con apertura manos libres, cámara de visión trasera de 180 grados, sensores de aparcamiento de 360 grados y entrada sin llave.

La experiencia a bordo en el Techno Pack se completa con un cargador inalámbrico para smartphones, retrovisores exteriores plegables y calefactados con funciones de ángulo muerto y luces de cortesía, un retrovisor interior con antideslumbramiento automático y un sistema de audio de 6 altavoces con tomas USB.

Alfa Romeo Junior / Alfa Romeo

La marca italiana oferta también una nueva serie especial, el Junior Sport Speciale, que se distingue por unos interiores de Alcantara con detalles “ice”, un kit de carrocería negro brillante con inserciones plateadas, llantas de 18 pulgadas con corte de diamante y una insignia dedicada que crea un aspecto deportivo pero refinado.

Completa oferta de motorizaciones

El Alfa Romeo Junior se confirma como el modelo con la gama más amplia de motores del segmento premium, incluyendo versiones 100 % eléctricas, híbridas de tracción delantera e híbridas Q4 de tracción total. Las versiones híbridas tienen una potencia de 145 CV y la versión BEV rinde 156 CV.

Alfa Romeo Junior / Alfa Romeo

El Junior Ibrida Q4 se posiciona de forma más accesible en el acabado Sprint, que facilitan el acceso al placer de conducir un Alfa Romeo con la seguridad de la tracción total. Esta versión incluye llantas Fori de 18 pulgadas, faros Full LED, asientos de tela con motivo Biscione, volante de cuero técnico, control de crucero adaptativo y sensores de aparcamiento traseros.

El diseño del Junior “model year 2026” también se enriquece con nuevas llantas como el diseño Aero de 18 pulgadas que combina eficiencia aerodinámica y elegancia. Junto a esta innovación, siguen disponibles las variantes Petali y Fori, así como las llantas Venti de 20 pulgadas reservadas para la versión Veloce Elettrica.