Fiel a su tradición e identidad de marca, DS Automobiles vuelve a demostrar su maestría en la creación de automóviles premium con el lanzamiento del nuevo DS Nº4. Como todos sus antecesores desde 1955, lo hace por medio de la innovación y una visión contemporánea y radical por lo que se entiende por lujo en el automóvil.

La nueva joya de la gama DS combina elegancia atemporal y tecnología avanzada con un diseño exterior e interior que reflejan una identidad audaz y sofisticada, con líneas puras y detalles meticulosos que enfatizan su carácter premium.

DS Automobiles conquista el segmento C Premium con el nuevo Nº4 / DS

Diseño diferenciador

El DS Nº4 se distingue por su extraordinaria belleza y elegancia. Ofrece un diseño vanguardista y aerodinámico, basado en unas proporciones equilibradas: sus 4,40 m de largo, 1,87 m de ancho y 1,49 de alto le sitúan en la zona alta de su categoría. Conjuga dinamismo y exclusividad con una combinación de líneas robustas y musculosas, logrando una silueta muy fluida.

La firma luminosa es un aspecto muy cuidado. En el frontal, un haz de luz se extiende desde los extremos del paragolpes para confluir en el logo DS iluminado en el centro de la calandra, creando una presencia única y una estética radical. En la zaga, los pilotos LED y la moldura Dark Chrome, con escamas en relieve grabadas con láser son un complemento perfecto a la nueva identidad de marca DS en el portón trasero.

En el frontal, un haz de luz se extiende desde los extremos del paragolpes para confluir en el logo DS iluminado en el centro de la calandra / DS

Calidad y lujo francés

En su refinado y equipado interior, el Nº4 se muestra como un excelente embajador del cuidado por los detalles y la calidad de los materiales que definen, desde siempre, al lujo francés. Su habitáculo es un auténtico culto al refinamiento y al arte de vivir que puede verse, por ejemplo, en las inserciones en relieve con el motivo “Clous de Paris”, la confección Bracelet en la tapicería de cuero Nappa Criollo, las costuras con punto de perla o detalles en madera de fresno marrón.

Este modelo francés no es únicamente lujo y estilo, es también un automóvil que cuenta con un espacioso habitáculo centrado en el confort y la conectividad, capaz de ofrecer una ergonomía fluida.

En su refinado y equipado interior, el Nº4 se muestra como un excelente embajador del cuidado por los detalles y la calidad de los materiales / DS

Sostenible y de conducción emocionante

El DS Nº4 no solo representa un avance tecnológico, también es una apuesta firme por la movilidad sostenible y el placer de conducir. La variante 100% eléctrica Nº4 E-TENSE combina autonomía y altas prestaciones.

Incorpora una batería con capacidad neta de 58,3 kWh, asociada a un motor eléctrico de 213 CV. La eficiencia es un factor prioritario y el consumo eléctrico parte de 15,2 kWh/100 km, con autonomía WLTP de hasta 450 km.

Además de frenado mecánico con el pedal, el DS Nº4 disfruta de tres modos de frenado regenerativo: regeneración baja, moderada y alta. El frenado regenerativo se activa cuando el conductor levanta el pie del acelerador y su potencia se puede ajustar mediante las levas del volante.

Incorpora una batería con capacidad neta de 58,3 kWh, asociada a un motor eléctrico de 213 CV / DS

Está equipado con un cargador trifásico de 11 kW y puede alcanzar una potencia de carga de hasta 120 kW en corriente continua. En un punto de carga rápida puede pasar del 20% al 80% de carga en 30 minutos y recuperar 100 km de autonomía en 11 minutos.

Este DS ofrece funciones adicionales como enrutamiento para vehículos eléctricos, preacondicionamiento de la batería, la app e-Routes y el control remoto electrónico. También incluye la función V2L para alimentar dispositivos externos.

Disfruta de tres modos de frenado regenerativo: regeneración baja, moderada y alta / DS

Electrificación completa

La gama del DS Nº4 se completa con las versiones Híbrida Echufable e Hybrid. El Híbrido Enchufable disfruta de nueva batería con capacidad neta de 14,6 kWh y puede recorrer hasta 81 km en modo EV. Su potencia combinada es de 225 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos.

El DS Nº4 Hybrid combina un motor de gasolina de 1,2 litros con un motor eléctrico de 21 kW, integrado en la transmisión automática. Rinde 145 CV de potencia y permite circular en ciudad hasta el 50% del tiempo en modo 100% eléctrico. Este híbrido recupera energía en fases de desaceleración y frenado.

DS Automobiles conquista el segmento C Premium con el nuevo Nº4 / DS

Conectividad ampliada

El DS Nº4 disfruta de paquetes que completan la incomparable experiencia de conducir un DS. El Pack Connect One, incluido durante 10 años, ofrece controles electrónicos a distancia que permiten supervisar la carga de la batería, programar la temperatura del habitáculo y gestionar la carga a distancia. También incluye libro de mantenimiento digital, DS e-Coaching y actualizaciones remotas.

Por su parte, el Pack Connect Plus, incluido durante 3 años según el equipamiento, mejora la navegación conectada, reconocimiento de voz, bloqueo y desbloqueo a distancia, alarma conectada, etc. También existirá el nuevo servicio Plug & Charge para optimizar las operaciones de recarga.

Gracias al DS Iris System, el DS Nº4 ofrece una experiencia de infoentretenimiento muy interactiva, permitiendo a los usuarios hacer preguntas sobre todo tipo de noticias y obtener respuestas rápidas y fiables.