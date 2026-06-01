La movilidad urbana en España está experimentando una transformación profunda. Durante los últimos años, el Gobierno y las administraciones locales han impulsado las medidas necesarias para reducir la contaminación y potenciar la utilización de fórmulas de transporte más sostenibles.

Uno de los pilares de esta estrategia encaminada a potenciar la sostenibilidad son las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una medida derivada de la Ley del Cambio Climático destinada a reducir los problemas de contaminación en grandes núcleos urbanos y que es obligatoria en ciudades de más de 50.000 habitantes.

Actualmente, las ZBE están operativas en capitales españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Córdoba, Granada, Palma de Mallorca, etc. En este contexto, Citroën dispone en su oferta del Citroën C3 Hybrid 110 CV, un automóvil muy asequible, con etiqueta medioambiental ECO de la Dirección General de Tráfico, perfecto para recorrer las grandes ciudades sin restricciones.

Citroën C3 Hybrid: el modelo urbano que ofrece la etiqueta ECO de la DGT, al alcance de todos los bolsillos / Citroën

El turismo más urbanita

Encuadrado en el segmento B del mercado, el Citroën C3 es un ciudadano ideal por sus dimensiones (4,01 m de longitud) y por su maniobrabilidad. Además, es una elección perfecta por su vocación ecológica, gracias a sus versiones Hybrid que combinan un motor gasolina de tres cilindros de nueva generación con una caja de cambios automática electrificada de doble embrague ëDCS6, de seis velocidades.

Esta versión híbrida del Citroën C3 mantiene intactas todas las virtudes del resto de la gama y destaca por su atractivo y amplio espacio interior / Citroën

Para lograr la etiqueta ECO de la DGT, esta versión del urbano del Doble Chevron incorpora un motor eléctrico de 48 V, integrado en la caja de cambios, con potencia de 21 kW y una batería de iones de litio de 48 V con capacidad útil de 0,43 kW. En las aceleraciones, el motor eléctrico se suma al térmico -un gasolina turbo de 1,2 litros con potencia de 110 CV- y permite avanzar con mayor agilidad y seguridad.

En las frenadas y desaceleraciones, tan frecuentes en ciudad, el motor eléctrico no pierde el tiempo y aprovecha para recargar su batería. De esta forma gana en autonomía “cero emisiones” y su radio de acción 100% eléctrico es de, aproximadamente, un kilómetro. En la utilización real, puede extenderse a gran parte de los recorridos por calles, paseos y avenidas.

Encuadrado en el segmento B del mercado, el Citroën C3 es un ciudadano ideal por sus dimensiones / Adrien Cortesi

Eficiente y dinámico

Esta motorización híbrida del Citroën C3 destaca por su sobresaliente eficiencia. El consumo medio de combustible es de 5,1 litros a los 100 km según ciclo WLTP, con emisiones de CO2 de 114 g/km. Además, ofrece un rendimiento sorprendente que permite viajar con total solvencia, con velocidad máxima de 160 km/h y aceleración 0-100 km/h de 9,8 segundos.

Moderno y atractivo en su diseño exterior, el Citroën C3 Hybrid 110 CV está disponible actualmente desde 20.800 euros, precio al contado, o bien mediante cómodas cuotas mensuales, si se financia con Stellantis Finance. Por ejemplo, con una entrada inicial de 6.277,52 euros, es posible disfrutar de un Citroën C3 Hybrid 110 CV por 118,97 euros al mes. En este caso, la cuota final es de 12.962,35 euros.

La atractiva y asequible oferta comercial híbrida del urbano de Citroën es una prueba más del compromiso de la marca del Doble Chevron de continuar desarrollando soluciones que se ajusten a las expectativas y necesidades de los conductores, sin perder de vista la sintonía entre innovación y accesibilidad.

Citroën C3 Hybrid: el modelo urbano que ofrece la etiqueta ECO de la DGT, al alcance de todos los bolsillos / Citroën

Equipado y tecnológico

Esta versión híbrida del Citroën C3 mantiene intactas todas las virtudes del resto de la gama y destaca por su atractivo y amplio espacio interior, combinado con la filosofía C-Zen Lounge que conjuga serenidad y seguridad.

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Este modelo no renuncia a equipamientos como la suspensión Citroën Advanced Comfort (de serie en toda la gama), los asientos Advanced Comfort, una posición de conducción elevada, el salpicadero C-Zen Lounge, Head Up Display para acceder a la información esencial sin apartar la vista de la carretera, etc.