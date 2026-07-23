El Citroën C3 Aircross es el único SUV del segmento B capaz de ofrecer comodidad de primera clase para hasta siete pasajeros

Gracias a su faceta SUV, el Citroën C3 Aircross permite disfrutar de un equilibrio prefecto. Elementos como sus 1,66 metros de altura y su techo recto dan una idea de su amplio espacio a bordo desde un primer vistazo, mientras que su distancia al suelo de 200 mm inspira protección, facilita el acceso y permite disfrutar de una posición de conducción elevada.

Con sus 4,39 m de longitud y 1,79 metros de anchura, es el único SUV del segmento B capaz de ofrecer una configuración de siete asientos -en sus versiones gasolina e híbrida-, con una sorprendente comodidad para todos ellos. La marca francesa demuestra así su capacidad para crear automóviles compactos por fuera y excepcionalmente amplios en su interior.

Gracias a su polivalencia, la gama SUV de Citroën se adapta a cualquier necesidad y el C3 Aircross es la opción más adecuada para los clientes que utilizan el coche mayoritariamente en ciudad, pero que no desean renunciar al diseño, al confort o al equipamiento.

Gracias a su faceta SUV, el Citroën C3 Aircross permite disfrutar de un equilibrio prefecto / Citroën

Ventajas del tamaño exterior

Disponer de una tercera fila de asientos es una opción disponible en algunos modelos SUV del mercado. No obstante, esta posibilidad se convierte en algo totalmente excepcional cuando se trata de un automóvil que no alcanza los 4,4 metros de largo. Por ello, el Citroën C3 Aircross es un caso único y excepcional.

En su configuración de siete plazas, este SUV ofrece la libertad de viajar juntos sin renunciar al confort y a la practicidad del día a día. Un vehículo de este tamaño ofrece unas cualidades muy notables en conducción urbana y por supuesto, permite encontrar con mayor facilidad huecos adecuados para estacionar.

En su configuración de siete plazas, este SUV ofrece la libertad de viajar juntos sin renunciar al confort y a la practicidad del día a día / Citroën

Soluciones prácticas e ingeniosas

El acceso a la tercera fila es fluido e intuitivo, gracias a las puertas traseras de amplia apertura y a los asientos de la segunda fila, que se pliegan fácilmente para facilitar la entrada de los pasajeros que se disponen a viajar en la tercera fila.

Cuando son necesarios, los dos asientos adicionales del Citroën C3 Aircross ofrecen un confort real y están concebidos con soluciones bien pensadas. Cuando no se utilizan, se pliegan de forma discreta, liberando un generoso espacio de maletero que puede ampliarse hasta los 1.600 litros de capacidad, gracias a una modularidad ingeniosa y muy flexible.

El resultado es que todos los pasajeros disfrutan de un amplio espacio para las piernas, una generosa altura al techo y una sensación de amplitud y luminosidad propias de vehículos de mayor tamaño / Citroën

El resultado es que todos los pasajeros disfrutan de un amplio espacio para las piernas, una generosa altura al techo y una sensación de amplitud y luminosidad propias de vehículos de mayor tamaño. De esta forma, incluso los viajes más largos de escapada en familia se convierten en experiencias agradables.

Para disfrutar al máximo de la experiencia, Citroën ofrece accesorios funcionales como un cofre de techo para una carga inteligente y adaptable, que se puede instalar en las barras de techo transversales. También es posible disfrutar de un portabicicletas que puede transportar de una a tres bicicletas, según modelo.

Gracias a su polivalencia, la gama SUV de Citroën se adapta a cualquier necesidad / Citroën

Referente en el segmento B-SUV

Al margen de su capacidad para siete personas, el Citroën C3 Aircross aporta al segmento innovaciones de referencia, lideradas por los Asientos Citroën Advanced Comfort y la suspensión Citroën Adavnced Comfort.

Los asientos Citroën Advanced Comfort marcan diferencias en materia de confort. Acomodarse en ellos transmite una sensación extraordinaria de confort, gracias a la incorporación de una capa de espuma adicional de entre 10 mm y 15 mm en su estructura. Asimismo, disponen de una sujeción lateral rediseñada, capaz de envolver perfectamente al ocupante.

Gracias a su polivalencia, la gama SUV de Citroën se adapta a cualquier necesidad / Citroën

Por su parte, la suspensión Citroën Advanced Comfort marca diferencias con sus competidores y es un equipamiento de serie en toda la gama del Citroën C3 Aircross. Para lograr tan brillantes resultados relacionados con el confort, recurre a la tecnología de amortiguadores con topes hidráulicos progresivos, exclusiva de la marca francesa. La sensación obtenida es extraordinaria, de un confort incomparable.

Fuente: El Periódico