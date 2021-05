No hay mejor modo de celebrar el cumpleaños de una marca que presentar un nuevo vehículo, una propuesta que encarne los valores y los pilares de la compañía. Este es el Cupra Formentor VZ5, con el que la firma de altas prestaciones celebró sus tres años de vida independiente. Bajo el mismo diseño que convenció a los jueces del premio Car of the Year para considerarlo finalista en la edición de 2021, Cupra introduce un motor de cinco cilindros y, atención, 390 CV de potencia.

Esta es la principal novedad del Cupra Formentor VZ5, un motor de gasolina TSI de 2.5 litros que rinde 390 CV de potencia y 480 Nm de par máximo que manda su fuerza a las cuatro ruedas a través de una caja de cambios automática DSG y el sistema de tracción integral 4Drive, que ya ha rugido por las calles de Barcelona en un evento exclusivo en la marina de Barcelona, junto al yate De Antonio Yachts D28 Formentor, un yate de alto rendimiento inspirado en el Formentor. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en 4,2 segundos y alcanzar los 250 km/h de velocidad máxima.

También recibe una actualización el chasis, un centímetro más bajo que el VZ de 310 CV de potencia. El sistema de suspensión adaptativa DCC ofrece hasta 15 niveles de ajuste, ofreciendo desde configuraciones más suaves adaptadas al confort hasta otras más estables dedicadas a maximizar el rendimiento del todocamino cupé de la firma de Martorell. Los frenos también son nuevos, firmados por Akebono con discos de 370 milímetros y pinzas de seis pistones. Las llantas, exclusivas de esta versión, que estará limitada a 7.000 unidades, serán de 20 pulgadas.

Donde menos cambios se perciben es en su diseño, más allá de en las mencionadas llantas de aleación y de en detalles como el nuevo capó, con líneas más marcas y musculosas, unos pasos de rueda más voluminosos y un difusor trasero de fibra de carbono con cuatro salidas de escape en disposición vertical y color cobre. Para su silueta, el comprador podrá optar por el color Gris Taiga, exclusivo para esta variante del Fromentor, aunque estarán disponibles los conocidos Azul Petrol, Magnetic Tech y Negro Midnight.

Para el interior, debutan asientos deportivos CUPBucket tapizados en color negro o Azul Petrol. Opcionalmente, se podrá optar por una configuración exclusiva con gráficos en negro y asientos en cuero Nappa de color marrón con detalles en cobre. Se mantienen la pantalla de 10,25 pulgadas y el cuadro de instrumentos digital, así como el volante multifunción con selector de modos Cupra. Tecnológicamente no omite ninguno de los sistemas presentes en las demás variantes del Formentor, ni en el apartado de conectividad, donde destacará la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, ni en el de seguridad, conde ofrecerá funciones como el control de crucero adaptativo, el asistente de viaje o el asistente de emergencia, entre otros.

El Cupra Formentor llegará al mercado durante el último trimestre de 2021 por un precio todavía por confirmar.