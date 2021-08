Los fans de la famosa serie The Big Bang Theory seguro recordarán la escena en la que Sheldon, uno de los protagonistas, viaja con Penny, otro de los personajes más famosos de la serie, en el viejo coche de ella. Sheldon se da cuenta de que tiene el piloto del motor encendido y avisa a Penny, que hace caso omiso de sus advertencias hasta que, al final, el vehículo sufre una avería.

Sin duda, es una de las escenas más famosas de toda la serie y, pese al humor con el que plantea el problema, los pilotos del coche pueden indicar problemas reales a los que hay que prestar atención. Sin embargo, no todos los conductores conocen el significado de todos los símbolos que pueden iluminarse en el cuadro de instrumentos.

Este es el significado de los pilotos que se pueden encender en un coche.

EL PILOTO DEL MOTOR

El piloto del motor es, quizás, el más reconocible de todos. Su luz ámbar aparece en las situaciones en las que se registran parámetros anormales relacionados con el motor. Por ejemplo, este piloto indica fallos en los gases del escape, en el encendido o, incluso en el sistema de inyección. Si no desaparece después de parar un rato, la mejor opción es llevar el coche al taller.

PRECALENTAMIENTO DIÉSEL

Este testigo avisa de que hay que precalentar el motor. Si se enciende, hay que esperar a que se apague para arrancar el motor. En caso de que se encienda o se ponga a parpadear en marcha, podría avisar de fallos en el motor, por lo que habría que parar y llevar el coche al taller.

NIVEL DE ACEITE

Este testigo avisa con una luz roja que la presión del aceite es inferior a la necesaria para la correcta lubricación del motor. En algunos coches se enciende mientras se arranca el coche y luego se apaga, por lo que no hay que preocuparse. Cuando persiste su luz indica que no hay, prácticamente, aceite en el cárter y puede provocar problemas importantes.

BATERÍA

Otro de los más reconocibles. También de color rojo, este piloto se ilumina cuando el alternador tiene algún problema y no puede recargar la batería o proporcionar la energía suficiente para los sistemas del coche. Si se hace caso omiso, probablemente el conductor se quede sin batería al poco tiempo o que, incluso, el coche se pueda parar en marcha.

FRENO DE MANO

Este testigo no tiene misterio, siempre estará encendido cuando el freno de mano esté puesto. Según el fabricante, el símbolo puede cambiar y sustituir el signo de exclamación por una 'P'. Cuando se enciende, y el freno de mano está quitado, se puede deber a que el líquido de frenos tenga un nivel bajo. Un piloto igual sin exclamación y de color ambar se puede encender cuando las pastillas de freno están desgastadas.

LÍQUIDO REFRIGERANTE

Este testigo alerta, con una luz roja, que el líquido refrigerante está más caliente de lo debido, en caso de que el nivel del líquido sea bajo o que no haya. Si es por el primer caso, la mejor opción del conductor es interrumpir la marcha, parar el motor y dejar que vuelva a una temperatura adecuada.

FILTRO DE PARTÍCULAS DIÉSEL

Como su nombre indica, solo se encenderá en los coches con motorizaciones diésel. Su encendido indicará problemas con el filtro de partículas.

ANTINIEBLA

Este piloto ámbar no se enciende para indicar una avería o problema, sino que, simplemente, alerta al conductor de que lleva puestas las luces antiniebla, que deben apagarse cuando no se produzcan condiciones de baja visibilidad.

CINTURÓN

Se ilumina en rojo, como las averías, pero no es una avería. Este testigo avisa de que alguno de los pasajeros no lleva el cinturón de seguridad y que no se debería arrancar para prevenir multas y lesiones graves en accidentes. Normalmente, en el asiento del acompñante, va acompañado de una señal acústica al arrancar.

AIRBAG

Este testigo se ilumina de color rojo cuando un airbag no funciona de manera correcta. En los casos que conviene desactivar el airbag del pasajero, como cuando hay un sistema de retención infantil, la luz se mantendrá encendida todo el rato.

PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

Es un piloto más o menos nuevo que incorporan los coches desde hace unos años. Con su luz indica que la presión de los neumáticos del vehículo es incorrecta. Para solventar el problema basta con comprobar cual es el afectado e inflarlo. Su luz es útil para detectar pinchazos.

ABS

Parecido al del freno de mano pero con las letras 'ABS' en el interior. Este piloto indica que el sistema antibloqueo de frenos no está funcionando correctamente. Se puede continuar circulando si se enciende pero lo más recomendables es llevarlo a un mecánico para que revise el problema.

ESP

Este piloto de color ambar se enciende cuando el control de estabilidad funciona. Muchas veces se enciende cuando el ABS no funciona de manera correcta. En este caso, hay que dejar de enviar potencia a las ruedas para recuperar la tracción óptima. En muchos coches se puede desactivar, por lo que se quedará encendida.

COMBUSTIBLE

Otro de los más conocidos por los conductores. El testigo ámbar del combustible se enciende cuando el nivel de combustible es bajo y hay que empezar a plantearse parar a repostar. Cada coche tiene un depósito distinto y, por tanto, una reserva con mayor o menor capacidad. Cuando se ilumina es que se empieza a circular en reserva y se disponen de 50 a 100 kilómetros para realizar la parada.

BOMBILLA

El pilto ámbar de la bombilla se enciende cuando una bombilla se ha fundido y requiere sustitución. Los coches más nuevos pueden llegar a indicar cuál es la afectada, pero lo mejor para identificarlo es salir del coche y mirar.

PISAR PEDAL DE FRENO

En los modelos con caja de cambios automática, este piloto aparece para indicar al conductor que pise el pedal del freno antes de mover la palanca de cambio de modo. Cuando se está realizando el cambio con el pedal pisado, el piloto se ilumina de color verde.

START-STOP

El piloto del sistema start-stop funciona de manera parecida al del airbag, por ejemplo. Muchos coches nuevos llevan este sistema de arranque, que puede ser desactivado de forma voluntaria. En este caso, cuando el sistema este desconectado siempre estará encendido el piloto. Cuando no funcione adecuadamente también se encenderá.

CONTROL DE CRUCERO

Es una delicia para circular por autopista configurar el coche a 120 km/h y que mantenga la velocidad sin la necesidad de dar gas. Este piloto se encenderá en color verde cuando se active el sistema para recordar al conductor que se está utilizando.