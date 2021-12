¿Cuánto dura la reserva del coche? No existe una cifra exacta, ya que cada modelo tiene unas características diferentes, y la duración de la reserva depende de distintos factores como el tamaño del propio depósito, el consumo de combustible del vehículo, e incluso el tipo de conducción de cada usuario. Por ello la estimación más cercana aunque no es muy precisa, es que la reserva del coche dura entre 50 y 120 kilómetros.

Puesto que la cifra mínima se sitúa en 50 kilómetros, nuestra recomendación es no recorrer nunca esta distancia una vez entremos en reserva, ya que correríamos el riesgo de quedarnos tirados antes de llegar a la siguiente gasolinera. Incluso sería recomendable no apurar tanto, ya que si vamos a bordo de un coche pequeño y nos pesa el pie, puede que no lleguemos ni a al medio centenar de kilómetros.

Cuanto más grande sea el coche más amplia será la reserva, ya que ésta no se almacena en un recipiente auxiliar, sino que es un porcentaje de litros del depósito principal, es decir, que cuanto más capacidad tenga éste más alto será dicho porcentaje. Los coches grandes son por tanto los que ofrecen la reserva estimada de 120 kilómetros, mientras que los utilitarios brindan un excedente aproximado de 50 kilómetros.

Ojo con el ordenador de a bordo

Prácticamente todos los coches disponen hoy día de un ordenador de a bordo con una función que marca la autonomía en tiempo real del vehículo, si bien esta cifra no debe tomarse como una referencia exacta por varios motivos. El primero es que la autonomía se calcula tomando como referencia el consumo de combustible, por lo que variará dependiendo de si realizamos una conducción eficiente o deportiva. Existen ocasiones en las que la autonomía llega incluso a crecer si iniciamos una conducción ultra eficiente, o por el contrario se desploma si elevamos mucho el ritmo de marcha.

Algunos automóviles cuentan con ordenadores de abordo que dejan de marcar la autonomía cuando el coche entra en reserva para que el usuario no apure demasiado los kilómetros restantes, aunque la mayoría sigue reflejándola incluso a hasta ponerse a ‘0’. Llegado este punto el coche no se detiene de golpe, sino que siempre se da un margen para poder recorrer unos pocos kilómetros más hasta llegar a la gasolinera más cercana.

Nuestra recomendación principal es que nunca apuremos la gasolina, ya que como os contamos en su día, ir en reserva puede ser malo para el coche. Pero si las circunstancias no lo permiten, aseguraros de no recorrer más de 50 kilómetros en reserva, ya que es el punto crítico en el que comienza el riesgo de quedarse tirado