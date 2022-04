Roadsurfer ofrece una gama completa deRoadsurfer campers para el alquiler de más de tres días, equipadas con todo lo necesario para la acampada y con spots increíbles repartidos por Europa. Entre sus servicios destaca la excelente calidad de sus vehículos, el trato al cliente y su limpieza.

Eres de los nuestros si todavía no has planificado tu Semana Santa. A algunos la primera escapada larga del año nos pilla de sorpresa, pensando que hace dos días estábamos acabando con las uvas. Por suerte, la famosa "carretera y manta" es siempre una opción infalible en un país como España, con tanta variedad como calidad en sus servicios. El mundo del camper está de moda, todos lo sabemos, pero no es fácil gastarse más de 45.000 euros en un vehículo de ocio que vamos a utilizar poco. Si todavía no sabéis dónde alquilar un camper, qué tener en cuenta y cómo hacerlocamper, sigue leyendo.

La idea del alquiler de camper es clave si te atrae la idea de viajar en camper pero no sabes si encaja contigo. Gracias a empresas como Roadsurfer, fundada en 2017 en Alemania y líder del segmento en Europa, conocerás los beneficios de un viaje único e independiente. Existen otras opciones en el mercado, e incluso son más económicas, pero la calidad en los vehículos, el servicio de limpieza, el equipamiento de acampada y la facilidad a la hora de alquilar han sido claves en el éxito de esta compañía internacional.

¿Dónde puedo alquilar campers?

Roadsurfer aterrizó en España meses antes de la pandemia. Sus inicios fueron duros, pero la tendencia al alza de este tipo de campers les ha ayudado a resarcirse y crecer exponencialmente año tras año. En 2021 completaron la apertura de oficinas en Sevilla, Valencia y Bilbao, que se suman a las primeras de Madrid, Barcelona y Málaga. Desde allí podrás alquilar entre su amplia gama de vehículos camper, entre los que se encuentran los míticos Volkswagen California Ocean, Mercedes-Benz Marco Polo y los Ford Transit Custom NuggetVolkswagen California OceanMercedes-Benz Marco PoloFord Transit Custom Nugget, introducidos recientemente.

Las ventajas del alquiler son obvias, empezando por el ahorro en inversión de compra. Viajar en camper es hacerlo algún fin de semana, incluso en vacaciones, pero tenerlo como vehículo propio y único es muy complicado. Los precios de esta cesión variarán, como lo hacen las habitaciones de un hotel, en función de la temporada. Con el fin de incentivar el uso de sus campers, Roadsurfer utiliza un algoritmo de oferta/demanda que permite alquilar desde 50 euros al día (temporada baja) hasta más de 200 euros (temporada alta).

¿Cualquiera puede alquilar?

Hasta ahora los jóvenes tenían vetado el alquiler de campers pero Roadsurfer, y su filosofía, abren las puertas a los más novatos. Con ellos podrás experimentar un viaje con la casa a cuestas con un único cambio: aumentará la franquicia de 1.500 a 2.500 euros en caso de accidente. Podrás reducir la cantidad con paquetes de mayor cobertura y aportación inicial. Si te preocupa cualquier otro aspecto de la contratación, siempre podrás consultar los aspectos con los expertos que te explicarán cómo funciona el camper y sus servicios a la llegada a las instalaciones.

Afortunadamente, los servicios de alquiler han mejorado su flexibilidad para adaptarse perfectamente a los cambios, como una eventual cancelación. En Roadsurfer podrás cambiar la reserva hasta 48 horas antes y no tienes límite de kilometraje, una letra pequeña que acaba siendo una sorpresa en otras compañías de alquiler.