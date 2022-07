A pesar de que tu vehículo no esté destinado al transporte de mercancías, puedes llevar una carga determinada siempre que esté correctamente señalizada y no exceda los límites permitidos por ley. En España, los límites para las dimensiones de la carga varían en función del tipo de vehículo: turismos, furgonetas o camiones. Los turismos solo pueden transportar cargas que sobresalgan por la parte posterior del vehículo, mientras que los vehículos destinados al transporte de mercancías pueden llevar cargas que sobresalgan por delante, por detrás y por los laterales.

Siempre que vayas a transportar una carga debes llevar por ley una señal V-20. Se trata de un panel cuadrado de 50x50 centímetros con franjas diagonales y alternas de color blanco y rojo que alerta al resto de vehículos de la vía sobre las dimensiones del peso transportado en tu vehículo. Dependiendo del ancho que ocupe la carga que sobresale por la parte posterior del vehículo, tendrás que llevar de forma obligatoria una señal V-20 o dos.

En caso de que la carga sobrepase el ancho total del vehículo, no podrá ser transportada bajo ningún concepto. En cuanto a la longitud de la carga, según el Reglamento General de Circulación, únicamente puede sobresalir por la parte posterior del vehículo en un 10% de la longitud total del turismo. Si la carga es indivisible, puede exceder el largo del coche en un 15%.

Asimismo, también hay establecido un límite de altura para las mercancías. Generalmente, la altura máxima del vehículo y su carga puede alcanzar los cuatro metros. No obstante, hay que tener muy en cuenta que la altura de la carga no puede comprometer en ningún caso la estabilidad del vehículo, ni caer total o parcialmente. Por ello, si la estabilidad del vehículo se ve afectada, aunque el turismo y su carga no lleguen a los cuatro metros, la carga no podrá transportarse por motivos de seguridad.

Sujeción de la señal V-20

Según el artículo 14 del Reglamento General de Circulación, la carga transportada en el vehículo y los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento y protección deben estar colocados y sujetos de modo que no puedan desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo y producir ruido o polvo.

Para fijar la señal V-20 correctamente debes sujetar todos los puntos de anclaje que lleva la señal usando correas o tensores elásticos de amarre. No es aconsejable utilizar abrazaderas de plástico. Es importante que sujetes muy fuerte la señal y la carga, y que las resguardes, en la medida de lo posible, del viento.

Por último, debes saber que la carga y la señal no pueden tapar en ningún caso la matrícula o las luces traseras del vehículo. Si esto sucede, sería necesario colocar por fuera de la carga un dispositivo de alumbrado y señalización y una placa de matrícula adicional.