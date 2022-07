Que el sector del 'caravaning' está en su época dorada no es ningún secreto. Y es que cada vez son más las personas que se suman a este estilo de vida basado en la libertad, y no es de extrañar, puesto que las autocaravanas, caravanas o furgonetas camperizadas autocaravanasfurgonetas camperizadaspermiten total libertad de movimientos, sin restricciones horarias y con la gran ventaja de viajar con la casa a cuestas.

En el mercado actual puedes encontrar un montón de furgonetas camperizadas que incluyen todo lo imprescindible para iniciar un viaje. No obstante, cada vez más usuarios, sobre todo jóvenes, optan por comprar una furgoneta convencional para adaptarla después, lo que permite darle un toque mucho más personal al vehículo.

Así que si estás pensando en adquirir una furgoneta para adaptarla a tus gustos y necesidades, a continuación te contamos cuáles son los mejores modelos de furgoneta que puedes comprar para camperizar, en base a su tamaño.

Furgonetas pequeñas para camperizar

A la hora de elegir una furgoneta para camperizar tienes que tener muy en cuenta los pros y contras de cada tamaño. Las furgonetas pequeñas son muy cómodas para acceder sin ningún problema a todo tipo de parkings públicos cubiertos, además de contar con niveles de consumo más bajos y ser más ligeras y fáciles de maniobrar. Otra de sus ventajas es que pueden moverse por las áreas urbanas. Por último, no podemos olvidarnos de su precio, ya que cuanto más reducida sea la furgoneta, menos costará su camperización.

Respecto a los puntos negativos de las furgonetas pequeñas, el más destacado es que no podrás ponerte de pie dentro del habitáculo, a no ser que instales un techo elevable, y por ello, no podrás colocar una ducha dentro de la furgoneta. Asimismo, el baño únicamente podrá ser portátil y al contar con menos espacio el equipamiento será más limitado que en una furgoneta grande.

Sin duda, las furgonetas camper pequeñas son una buena opción si viajas solo o en pareja y piensas hacer pequeñas escapadas. En el mercado actual, los mejores modelos pequeños que puedes adquirir para camperizar son:

Furgonetas medianas para camperizar

Si necesitas más espacio, las furgonetas medianas son perfectas. Dentro del universo de las furgonetas medianas, las hay de distintos tamaños y distribuciones, por lo que son mucho más cómodas para hacer viajes largos que las furgonetas pequeñas.

Al contar con más espacio, la gran ventaja de las furgonetas medianas es que permiten equipar el habitáculo con todo lo necesario para viajar con la máxima comodidad. Además, a pesar de su mayor capacidad, continúan siendo fáciles de manejar en las áreas urbanas y pueden aparcarse en la mayoría de los parkings cubiertos.

Por otro lado, como desventaja, destacamos el precio, ya que si equipan techo elevable suelen ser más caras, puesto que este dispositivo encarece considerablemente el precio de la furgoneta. Ten en cuenta que si no la compras con techo elevable no podrás ponerte de pie dentro del vehículo ni instalar una ducha. Las furgonetas medianas permiten la instalación de duchas, dependiendo del modelo, aunque estas generalmente serán portátiles, al igual que el WC.

Las furgonetas camper medianas son perfectas para que dos personas viajen cómodamente. Los mejores modelos disponibles en el mercado para camperizar son los siguientes:

Furgonetas de gran volumen para camperizar

Si lo que buscas es una furgoneta para viajar con la familia o en pareja, las furgonetas de gran volumen son la mejor opción. En el mercado hay furgonetas de distintas alturas y volúmenes, por lo que deberás elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

Las furgonetas de gran volumen cuentan con muchas ventajas: una gran versatilidad en cuanto a equipamiento, un nivel extra de confort, más espacio, la posibilidad de moverte de pie por el habitáculo (alturas superiores a H2), la instalación de ducha y WC fijos, la instalación de mobiliario y una mayor autonomía gracias a sus depósitos de combustible más grandes. Además, a pesar de que son vehículos grandes, son bastante sencillos de conducir y su forma cuadrada permite un mejor aprovechamiento del espacio.

No obstante, a pesar de que la altura de la furgoneta ofrece un plus de comodidad, también aporta ciertos inconvenientes, ya que muchas de ellas no pueden entrar en los parkings cubiertos por culpa de la altura. Tampoco no pueden circular por zonas urbanas ni son vehículos pensados para el uso diario.

Estos son los modelos de gran volumen que puedes adquirir para camperizar:

En definitiva, analiza bien tus necesidades y el presupuesto del que dispones antes de decidirte por una furgoneta u otra. Es importante que a la hora de iniciar el proceso de camperización acudas a profesionales para evitar problemas futuros a la hora de homologar el vehículo, un paso que es fundamental, ya que la furgoneta ha sufrido cambios estructurales.

Puede que también te interese: