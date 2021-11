Zontes desembarca en el segmento de los escúteres. Y lo hace con fuerza, con el M310 como punta de lanza, un modelo de calidad Premium y precio atractivo. "Queremos agitar el mercado como hemos hecho en 125 y posicionar a Zontes de una forma interesante" Roberto Villalobos, de la empresa Turbimot, importadora para España de Zontes.

Precio contenido sin renunciar a calidad, fiabilidad, diseño, prestaciones y equipamiento son parte de sus buenos argumentos de las creaciones de Zontes. "Siempre se nos ha equiparado con marcas generalistas pero apostamos por posicionarnos junto a firmas Premium, competir con ellos e intentar ganar. Queremos estar en el top 5 de las primeras marcas", destaca Villalobos.

Con un motor de 33 CV, el M310 es el escúter más potente de su categoría y cuenta con una electrónica difícil de encontrar en otros modelos del mercado. El nivel del equipamiento también suma con una pantalla TFT a color con diferentes configuraciones de visualización, llave inteligente, capacidad para un casco integral bajo el asiento, manetas regulables, mandos retroiluminados, sensores de presión de neumáticos y temperatura, asideros y parrilla porta baúl que se puede adaptar cualquier modelo de top case, luz full LED y pantalla con regulación eléctrica de la altura desde la piña. Además dispone de dos guanteras, una con una toma doble USB, y la llave puede ser un reloj inteligente.

En cifras, el M310 no solo es el más potente de su categoría si no también el más ligero. Acelera de 0 a 100 km/h en 8 segundos. Dinámicamente resulta muy corto de ejes y es ágil. A diferencia que otras marcas que utilizan motores existentes y lo adaptan, el motor es original de fábrica matriz y no lo venden como Loncin (Voge), por ejemplo.

El depósito de gasolina es de 12 litros de capacidad y está ubicado lo más bajo posible para bajar el centro de gravedad y hacerlo más estable. En cuanto a la electrónica adopta una ECU Bosch para controlar más parámetros como la iluminación y la temperatura de neumático, entre otros. La inyección también es Bosch y como detalles cabe destacar la potencia que ofrece su disco delantero sin afectar a la estabilidad del vehículo.

La altura del asiento, de 760 milímetros, la hace apta para todos los públicos y junto a su contenido peso resulta un modelo tan ágil como manejable en parado. A su grupa todo está muy a mano. Dependiendo del modo de visualización del cuadro de instrumentos, los caracteres pueden resultar pequeños pero siempre tendremos la opción de cambiar el modo. Hablando de modos, el M310 presenta dos modos de conducción: Eco que por debajo de las 7.000 rpm prioriza el ahorro de combustible y a partir de 7.000 rpm desaparece y pasa a Sport. El consumo homologado es de entorno a los 3 litros y real serán unos 3,5 litros dependiendo del tipo de conducción.

EN MARCHA

En una primera toma de contacto, el Zontes M310 dejó patente que tiene todos los mimbres para hacerse un nombre en su segmento. Equipado, manejable en parado, cómodo, con una buena aceleración y recuperación, y muy ágil en los cambios de dirección aunque nos deberemos acostumbrar a la sensación de ligereza del tren delantero.

Zontes desembarcó en el mercado español hace tres años, en agosto de 2018, con una moto de 300cc, hace uno lanzaron los exitosos modelos de 125 y ahora un escúter. El M310 tiene un precio de 4.889 euros y con el baúl gratuito Shad de 48 o seguro a terceros como promoción de lanzamiento. Está disponible en colores azul mate y gris oscuro, y en diciembre llegará rojo y negro.

FUTURO AMBICIOSO

"El mejor marketing que podemos hacer es que se vean nuestras motos por la calle. Calidad, equipamiento y precio son sus grandes argumentos" apunta Dawinder Singh Wahla, de Turbimot y añade que "hemos dominado las matriculaciones de 125 en el mercado 2021 de enero a septiembre. Zontes está en la posición 9 del ranking de ventas y es la marca que más crece gracias al lanzamiento hace un año de cuatro modelos con 2.892 unidades vendidas frente a las 325 de 2020". Y de cara a 2022 en primavera llegará el escúter M125 entrando en el segmento más importante del mercado. También llegará la G350 en primavera con unos 40 CV de potencia pensando en los usuarios de carnet A2. El año que viene los motores de 310 cc pasarán a 350 cc y llegará un modelo scambler. A finales de año se espera un modelo con propulsor de tres cilindros de 650 con 88 o 90 CV, para también poder limitarlo para los usuarios con carnet A2. Y también está en marcha un nuevo motor de 800 o 1000 para 2023. Así se entiende la apuesta de estar en todos los segmentos posibles de moto y escúter para entrar en el top 5 del ranking de ventas.