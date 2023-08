Sonrisas y buenas sensaciones dejó el debut de la selección en Yakarta, la sede donde afronta el Mundial de Baloncesto. Pero eso no evitó que la reflexión de Sergio Scariolo tras el contundente triunfo frente a Costa de Marfil hiciera referencia a la necesidad de elevar el nivel de juego y dar paso más para el exigente cruce frente a Brasil en el segundo partido, en el que seguramente se decidirá la primera posición de grupo.

“El primer partido siempre es peligroso. Nunca sabes. Hay nervios, problemas de concentración. Creo que lo superamos bien, aunauqe hay algunos aspectos malos como las pérdidas (18 en total). Pero la energía estuvo ahí, también la actitud y compartimos bien el balón. Pero hay aspectos en los que tenemos que mejorar, porque el próximo aprtido frente a Brasil será especialmente duro”, remarcó Scariolo.

El seleccionador dejó alguna duda acerca de la presencia de Álex Abrines para el segundo encuentro, a causa del golpe en la rodilla izquierda que recibió en la segunda parte. Por precaución decidió no utilizarlo más. “Lo de Álex no parece que sea grave. Tiene que hacerle pruebas y, ahora mismo, no sé si le dará para el siguiente partido. Pero no parece extremadamente serio”, remarcó.

Elogio para Núñez

Al valorar la actuación de los dos debutantes, Scariolo valoró su actuación de forma positiva. “Para Santi (Aldama) era su primer partido de campeonato y ha pagado un poco los nervios”, admitió. “Se tiene que convencer de que puede hacer nmás cosas. Pero tenemos mucha confianza y creemos que puedo ayudarnos”, remarcó el preparador italiano. “La confianza que tenemos en Juan Núñez es obvia. Hemos anticipado un poco de tiempo su entrada en el equipo, pero está llamado a ser el base de futuro de este equipo. Está muy atento a los consejos que le llegan y muy deseo de evitar errores. Pero en general está respondiendo incluso más rápido de lo que podía esperarse”, apuntó Scariolo, que calificó,por otra parte, como “partidazo”, la actuación de Claver.

El MVP del encuentro fue para Willy Hernangómez, que acabó con 22 puntos, 5 rebotes y 27 de valoración. “Es una gran victoria. Siempre es bueno empezar así, pero queda mucho camino. Tenemos un día para recuperarnos y estar listos para lo que queda”, apuntó el jugador azulgrana, que admitió que aún no se encuentra al nivel del Eurobasket, donde fue eleigo el mejor jugador del torneo. “Intento usar la preparación para mejorar y estar preparado. Al final, lo único que quiero es aportar y estar preparado para ayudar. Pero voy encontrándome mejor y más cómodo conforme pasan los días”, remarcó.