Ibai Llanos no estará presencialmente en Qatar durante la celebración del Mundial de fútbol, que comenzará este próximo 20 de noviembre. El streamer ha desvelado que ha rechazado acudir a la cita deportiva y hacer contenidos relacionados con el torneo y la selección española.

"Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la Selección española de fútbol y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy. No lo voy a hacer", comentó Llanos.

Durante una de sus últimas retransmisiones, Ibai habló de la “presión” de diferentes ámbitos que hay sobre la competición, también sobre los propios jugadores, poniendo un claro ejemplo: "Se niega un Mbappé a ir al Mundial y no sé a ese chaval lo que le pueden llegar a hacer"

"¿Sabéis la cantidad de 'sponsors', de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial? Se niega a ir un Mbappé de la vida y sinceramente no sé qué ocurre, pero me estoy imaginando cosas turbias. Piensa mal y acertarás”, comentó el comunicador.

Contestando a uno de sus espectadores, Ibai afirmó se puede hacer poco frente al Mundial como individuos: "¿Qué culpa tiene la gente? Al final piensa en un chaval de 18 al que le guste el fútbol, ¿qué puede hacer contra una infraestructura gigantesca que decide mediante no sé cuántos casos de corrupción que el Mundial se celebra en invierno en Qatar? Hay cosas por encima de cualquier persona. Lo único que puede hacer es no verlo. Tú como individuo es lo que puedes aportar".

Cabe recordar que Ibai Llanos se ha convertido en un rostro bastante importante dentro de la esfera mediática del mundo del futbol. El streamer consiguió la primera entrevista con Leo Messi tras su presentación oficial como nuevo jugador del Paris Saint Germain.

Para ser más exactos, el nuevo futbolista del PSG y el influencer estuvieron 10 minutos charlando dentro del parisino estadio del Parque de los Príncipes, algo que dista bastante de lo acontecido en la presentación oficial, en la que los medios de comunicación acreditados solo han tenido la oportunidad de hacerle tres únicas preguntas.

Más recientemente, Llanos también ha entrevistado a Gerard Piqué después de que disputase su último partido oficial con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. "Con prensa hace meses que no hablo, desde antes de empezar la temporada", aseguró el futbolista en el inicio de su entrevista.