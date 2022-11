Pese a que la FIFA anunció en un primer momento que ninguno de los futbolistas de Argentina iba a dar la cara en zona mixta tras su derrota ante Arabia Saudí, finalmente fue su capitán, Leo Messi, quien tomó la palabra en nombre de todos sus compañeros.

"No hay excusas. Vamos a estar más unidos que nunca. Este grupo es fuerte y lo ha demostrado. Es una situación que hace mucho tiempo no nos tocaba pasar. Es un golpe muy duro para todos, no esperábamos empezar de esta manera. Por algo pasan las cosas. Hay que preparar lo que viene, tenemos que ganar o ganar y depende de nosotros", ha manifestado el delantero del PSG ante una maraña de micrófonos.

Es una derrota que duele, pero tenemos que seguir confiando en nosotros y que la gente confíe en que este grupo no les va a dejar tirados", ha insistido Messi tras la que es la primera derrota de Argentina desde que la dirige Lionel Scaloni.

La polémica

Acerca de los tres goles anulados por fuera de juego, el ex del Barça aseguró que "fueron muy justos", aunque reconoció no haber visto las imágenes. "Pero si los anularon, serían así. No hay excusa", ha comentado el autor del único gol de Argentina en el día de hoy, marcado gracias a un penalti que también ha revestido polémica.

En cuanto al análisis más deportivo del encuentro, Messi ha asegurado que "sabíamos que Arabia Saudí era un equipo con buenos jugadores, que mueve bien la pelota y que adelanta mucho la línea. Lo trabajamos, pero nos aceleramos un poco. No encontrábamos fácil las opciones de estar mano a mano con el portero, no la movíamos para buscar el momento justo, que es algo que veníamos haciendo desde hace tiempo".