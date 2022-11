El gran protagonista de la victoria de Argentina contra México, Leo Messi, habló solo finalizar el partido. El 'diez' destacó las dificultades por las que se está encontrando la albiceleste, aunque no quiso buscar excusas. Y también sobre sus molestias en el tobillo, que reveló se había torcido en el último minuto del partido contra Arabia Saudí, pero se entrenó bien durante la semana.

"No sé porqué se creó tanta cosa. Se habló del tobillo y no tenía nada, pero en el último minuto del anterior partido (contra Arabia Saudí) me lo doblé y me dolió en serio", reveló. Es decir, se habló tanto que al final sí le pasó. "Parece a propósito, se habló toda la semana y en el último minuto me lo doblé, pero me entrené normal toda la semana con el grupo. Hice el esfuerzo que tenía que hacer", concluyó.

"No podemos bajar los brazos"

Leo reconoció que "nos costó mucho", aunque lo consideró "normal", pues "hay muchos condicionantes: el primer partido, muchos chicos que empiezan, el horario... no es excusa, salimos como teníamos que salir. Sabíamos que teníamos que ganar y lo pudimos hacer", señaló el exazulgrana.

"Era un partido complicado para levantarnos, México es un gran equipo con un gran técnico pero cuando nos calmamos, en el segundo tiempo, comenzamos a ser nosotros", añadió.

Ahora, la situación está mejor, pero ante Polonia volverán a jugar una final arropados por su gente. "Nosotros lo pusimos así, sabemos que tenemos dos finales y no podemos errar, no podemos bajar los brazos. Sabíamos de la respuesta de la gente, llevamos mucho tiempo juntos de la mano. Se consiguieron cosas muy lindas".