Lionel Scaloni, seleccionador argentino, ofreció en su rueda de prensa las claves del partido que enfrentará en el estadio de Lusail a Argentina y a Países Bajos, partido de cuartos de final del Mundial.

Marcaje a Messi

"Lo veremos mañana. No nos adelantamos a lo que pueda pasar. Dentro de un partido hay variantes o cambios, no me quiero adelantar. Una cosa es decirla y otra hacerla. Hay que esperar".

De Paul, en duda

"Es extraño que me pregunten por él, porque entrenamos a puerta cerrada. Parece que tanto él como Di María están bien. No sé de dónde salen estas informaciones. Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Algunos entrenan aparte, es algo frecuente".

Sistema y descanso entre partidos

"Ya saben lo que pienso de los sistemas de juego, quién es el extremo izquierdo en este equipo, eso del 4-3-3.... Lo más importante es hacerle daño al rival, y que el rival no te haga daño. Estamos bien, hemos tenido tiempo para descansar y para preparar el partido".

Di María, también en duda

"Entrenó ayer, veremos el entrenamiento. No me atrevo a decir si estará o no, como el caso de De Paul. Lo que sale en la prensa es difícil de manejar. El jugador que salga a la cancha tiene que salir bien. El que sale, tiene que estar en las mejores condiciones".

Penaltis

"Penales se patean siempre en los entrenamientos, pero cuando vas a patear el día del partido eres una caja de fósforos. Esperemos no llegar a eso".

Recuerdo a Sabella y una promesa al pueblo argentino

"Venía con la idea de recordar la muerte de Sabella [seleccionador argentino en 2014], hace dos años; su pérdida fue inmensa para nosotros. A la gente le prometemos que lo daremos todo por la camiseta. Esto es fútbol, es deporte. Esperemos estar contentos por el resultado. Y si no es así, que la gente se sienta identificada".

Cómo se eligen los penaltis

"Cómo voy a plantear un partido pensando en llegar a los penales. Sería de mediocre pensar en los penales desde el minuto cero. Cuando esté el partido en desarrollo, veremos. Es fácil decirlo, pero gestionarlo no lo es tanto. Depende del momento".

El nivel del Mundial y los candidatos

"De los ocho que están ahora, cualquiera puede jugar la final. No tengo duda. Cualquiera ha hecho méritos. La línea es muy fina. Está todo muy parejo".

La visión del nuevo fútbol

"Lo que dice Van Gaal no es un misterio: todo el mundo ataca y defiende. Holanda es una selección muy equilibrada; todos defienden y todos atacan. Antes se pensaba que solo atacaban cuatro jugadores, ahora el fútbol es otra cosa. El partido de mañana será lindo de ver. Ambos proponen atacar. Si solo piensas en atacar, al final lo terminas pagando".

La ilusión del equipo

"El partido de mañana es importante, como el día de Australia o Polonia. Cada partido con la selección es importante. Lo gestionamos igual. Es nuestra manera de entender cómo afrontamos los partidos. Hay cierta ansiedad de querer jugar ya, pero lo llevamos con tranquilidad. Este equipo lo va a dejar todo. Este equipo ha jugado bien y no tan bien, pero siempre ha dado la cara. Lo importante es saber que el fútbol puede ser lindo o muy traicionero".

La identidad de Argentina

"Podemos llegar a intentar hacer algo para hacerle daño a Holanda, pero cada selección tiene su sello. No se puede modificar".

Dybala, sin minutos

"No ha jugado porque no he visto la oportunidad de ponerlo. Está bien, pero consideramos que el desarrollo de los partidos no hubo esa opción. Tenemos 26 jugadores".

¿Brasil o Croacia en semifinales?

"No tiene respuesta esa pregunta. Primero tenemos que pasar nosotros"