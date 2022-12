No hizo gracia a la hinchada de la selección española el meme con el que la BBC se cachondeó en Instagram de la eliminación de la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar. "España no hizo los deberes. Luis Enrique dijo a sus jugadores que practiquen penaltis 1000 veces. No salió según lo planeado en su tanda con Marruecos", se podía leer acompañando la polémica imagen.