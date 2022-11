Ferran Torres, delantero de la selección española, aseguró este domingo que el punto fuerte de España es la unión del vestuario, a falta de una gran estrella internacional.

Ferran destacó, sobre todo, la importancia del grupo como argumento principal de la selección. "Somos la selección española, un equipo muy compacto. Aquí vamos todos a una. Nuestra fortaleza es el grupo, es algo fundamental que nos va a hacer llegar lejos".

"Estamos por encima de las individualidades, vamos todos a una y en el mismo barco: esa es nuestra fortaleza", insistió.

"Es bueno llevarse bien fuera del campo para reflejarlo dentro, nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo y esta unidad es muy importante", añadió.

También explicó Torres que para él, el Mundial "puede marcar un antes y un después" en su carrera, porque es un torneo que concentra "la mirada de todo el mundo"

En sus últimos partidos con España, a Ferran le ha costado ver puerta, pero el delantero insistió en que "mi misión no es meter goles, porque soy extremo y me centro en dar asistencias, además el míster también nos exige mucho en defensa".

¿España, favorita?

El delantero azulgrana no incluyó a España entre las favoritas al título, pero prometió pelearlo hasta el final. "No sé si estamos entre las favoritas o no, pero daremos guerra".

De su posición ideal, Ferran no tuvo reparos en apuntar que se siente más cómodo como extremo derecho. "Suelo estar más cómodo en la banda derecha, mis mejores partidos han sido ahí, pero obviamente yo juego donde sea necesario".

Sobre la incorporación de Balde, Ferran aplaudió la llegada de su compañero de equipo. "Intentaremos ayudarle en lo que podamos y que se sienta como en casa", dijo.