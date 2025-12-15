Benicàssim dinamiza las fiestas con conciertos, musicales y la San Silvestre
La agenda incluye la representación de ‘Un genio muy genial’, la visita de Papá Noel y la cabalgata de Reyes
Benicàssim entra en la recta fuerte de su Navidad con algunas de las citas más destacadas del programa. Desde el 15 de diciembre tomarán protagonismo las audiciones de la Escola de Música los días 17 y 18, el concierto de la Unión Musical Santa Cecilia el 20 y el gran musical familiar 'Un genio muy genial', que llegará al teatro municipal el 21.
Desde el Ayuntamiento hemos preparado un completo programa de actividades pensado para toda la familia»
El Casal Jove ofrecerá talleres, actividades creativas y la fiesta de preúvas del 30, mientras que el Parc del Trenet abrirá varias jornadas con propuestas para los más pequeños. La San Silvestre del 27 volverá a reunir a cientos de corredores en una tarde festiva.
Papá Noel, campanadas y los reyes
Papá Noel visitará la plaza de la Constitución el 19 de diciembre, las campanadas se celebrarán frente a la iglesia de Santo Tomás el 31 y los Reyes Magos recorrerán Benicàssim en la cabalgata del 5 de enero, antes del cierre del programa el día 6 en el Parc del Trenet. «Desde el Ayuntamiento hemos preparado un completo programa de actividades pensado para toda la familia», destaca la alcaldesa, Susana Marqués.
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca
- Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes
- Un gigante de la panadería pone sus ojos en Castellón para abrir su primera sede
- Villarreal y Levante, a la espera de la suspensión oficial del partido de Liga por la borrasca 'Emilia'
- El castillo de Castellón que lidera la mayor concentración de aves de toda la provincia
- Nueva persecución en Castelló: Una fuga kamikaze termina con un accidente y un herido
- El partido de LaLiga entre Levante y Villarreal, pendiente de la evolución de la alerta meteorológica