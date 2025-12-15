Benicàssim dinamiza las fiestas con conciertos, musicales y la San Silvestre

Benicàssim entra en la recta fuerte de su Navidad con algunas de las citas más destacadas del programa. Desde el 15 de diciembre tomarán protagonismo las audiciones de la Escola de Música los días 17 y 18, el concierto de la Unión Musical Santa Cecilia el 20 y el gran musical familiar 'Un genio muy genial', que llegará al teatro municipal el 21.

Desde el Ayuntamiento hemos preparado un completo programa de actividades pensado para toda la familia» Susana Marqués — Alcaldesa de Benicàssim

El Casal Jove ofrecerá talleres, actividades creativas y la fiesta de preúvas del 30, mientras que el Parc del Trenet abrirá varias jornadas con propuestas para los más pequeños. La San Silvestre del 27 volverá a reunir a cientos de corredores en una tarde festiva.

Papá Noel, campanadas y los reyes

Papá Noel visitará la plaza de la Constitución el 19 de diciembre, las campanadas se celebrarán frente a la iglesia de Santo Tomás el 31 y los Reyes Magos recorrerán Benicàssim en la cabalgata del 5 de enero, antes del cierre del programa el día 6 en el Parc del Trenet. «Desde el Ayuntamiento hemos preparado un completo programa de actividades pensado para toda la familia», destaca la alcaldesa, Susana Marqués.