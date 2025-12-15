Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La casa del Pare Noel, el racó del Grinch i el millor ballet t’esperen a Nules

La localitat compta amb la participació de la Coral Grup de Veus de Cor CEAM que interpreta les típiques nadales

Exposició del betlem a Nules. / Mediterráneo

Nerea Soriano

Nules

L’Edifici Natiu de Nules és enguany un dels punts centrals de la celebració de les festes de Nadal amb l’acolliment de la casa del Pare Noel i el racó del Grinch.

Les instal·lacions romandran obertes el dilluns 22 de desembre de 16.00 a 20.00 hores i el dimarts 23 i dimecres 24 d’11.00 a 13.00 hores. Cal assenyalar que l’entrada per a poder accedir es pot obtindre amb una compra mínima de 10 euros en el comerç local.

Dança

D’altra banda, el ballet també tindrà un paper important amb una representació que tindrà lloc el diumenge 21 de desembre a les 11.00 hores al local multifuncional a càrrec de l’Escola de Ballet i Dansa Artística Nulense.

Més actes

No faltaran les nadales gràcies a la participació de la Coral Grup de Veus de Cor CEAM (divendres, 26 de desembre a les 17.00 hores); Nadal Jove del 29 de desembre al 5 de gener de 9.30 a 13.30 hores al Casal Jove; i la tradicional cavalcada dels Reis d’Orient el dilluns 5 de gener a les 18.00 hores a Nules i a les 19.00 hores en Mascarell. Un programa excel·lent per disfrutar en família.

