‘Nadal a Onda’ marca la proximidad de los festejos con actividades para todos
Ilusión, música y tradiciones para compartir protagonizan una agenda con propuestas creativas y actividades gratuitas
R. D. M.
Onda afronta la proximidad de la Navidad con una agenda repleta de música, talleres y grandes citas familiares de la mano de Nadal a Onda, concebido para que cada vecino y visitante encuentre su plan perfecto.
El sábado llegó uno de los momentos más participativos: el Matí Nadalenc, que reunió a asociaciones locales, en el Raval de San José, con propuestas creativas y actividades gratuitas para toda la familia.
Conciertos y tradición
Asimismo, durante el fin de semana, los escenarios de Onda se llenaron con los conciertos de Francisco con la Samvo, el Festival de Danza de la UMSCO y las actuaciones del Coro y la Banda de la UMSCO.
Papá Noel visitará los barrios el 23 de diciembre y recibirá personalmente a los niños el día 24 en el Raval, y la recta final vendrá marcada por dos clásicos: las campanadas de Fin de Año desde el balcón del Ayuntamiento y la gran discomóvil de Nochevieja en el recinto multiusos. Ya en enero, el Campamento Real en el castillo abrirá sus puertas del 3 al 4 de enero.
