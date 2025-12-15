Orpesa enciende su Navidad con circo, música y un ‘scape room’ temático
El calendario incorpora Shadowland, la exposición de belenes y nuevas propuestas juveniles y culturales
Orpesa activará su programación navideña el 20 de diciembre con un calendario pensado para disfrutar en familia. El fin de semana de apertura incluirá la exposición de belenes en el Museo de Oropesa, el Circo de Navidad en la plaza Mayor y el evento juvenil Shadowland, además de los conciertos de L’Antina y la Unió Musical d’Orpesa.
En los días previos a Nochebuena, la agenda se llenará con talleres, juegos, cine, hinchables, una gincana fotográfica o un 'scape room' temático del Grinch. El 23 llegará uno de los momentos más esperados con la visita de Papá Noel y el elfo travieso.
Discomóvil
El 24 habrá actividades infantiles, cine juvenil y la tradicional misa del gallo, antes de la discomóvil The End. Tras el día de Navidad, el 26, destacará la carrera de San Silvestre, los talleres juveniles y también un tardeo con DJ Jordi Martínez.
El alcalde Rafael Albert y el concejal de Fiestas, David Juárez, subrayan que es una programación muy completa y centrada en los más pequeños y las familias.
