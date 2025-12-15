Sant Joan de Moró vive la proximidad de las fiestas con propuestas creativas
Un concierto, el belén, un cuentacuentos, talleres y la entrega de la carta de los deseos marcan el calendario previo
R. D. M.
La proximidad de la Navidad se palpa en Sant Joan de Moró desde hace días, puesto que la población ha iniciado una serie de actos que servirán de preludio a las jornadas más esperadas del invierno.
El protagonismo en estas fechas recae en las asociaciones locales y propuestas del Ayuntamiento entre las que figuran iniciativas muy interesantes. Así , el día 19, el local de jubilados acogerá el concierto coral 'Músicas para la vida', y el sábado, día 10, tendrá lugar la cena de las amas de casa La Purísima, en el edificio polifuncional.
Asimismo, el domingo, 21 de diciembre, a las 17.00 horas, se inaugurará el belén viviente en la iglesia parroquial y, a partir de las 18.00 horas, los más pequeños disfrutarán de un ilusionante relato a través de un cuentacuentos navideño, en la plaza Juan Renau, donde también se instalarán talleres de Navidad: árbol de los deseos, creación de bolas decorativas y diseño de miniárboles de Navidad. Además, los niños podrán elaborar y entregar la carta de los deseos a Papá Noel.
