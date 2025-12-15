Vinaròs apuesta por tardeos y festivales en su programación navideña
La céntrica plaza de Sant Antoni será el escenario en el que tendrán lugar la mayoría de los eventos durante las fiestas
Vinaròs ofrece esta Navidad una programación muy especial para toda la familia, en la que los tardeos en la plaza de Sant Antoni adquieren relevancia.
Así, el viernes 19 habrá uno a cargo del DJ Fonki Cheff, mientras que el sábado 20 el grupo Zambomba Navideña La Mar De Flamenca amenizará la tarde.
El 24 de diciembre actuará el grupo Sin Documentos, el día de Navidad lo hará La Tremenda y el 26 de diciembre, Resilientes.
Además, hay previstos varios conciertos de entidades como La Alianza, Esmuvi, la Rondalla Vinarossenca Mar i Terra o el Orfeó Vinarossenc, entre otros, y en la verbena de Fin de Año actuará la orquesta Centauro.
Público infantil y juvenil
En la misma plaza de Sant Antoni también tendrán lugar varios festivales para el público infantil y juvenil: el 20 de diciembre actuará Maribel Ruiz Dance Studio y el martes 23, el gimnasio Gentsana.
Y el colegio Jaume I de Vinaròs acogerá los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre en horario de mañana y tarde una nueva edición del Parque de Navidad.
