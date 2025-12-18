La casa del Pare Noel, el racó del Grinch i el millor ballet t’esperen a Nules
La localitat compta amb la participació de la Coral Grup de Veus de Cor CEAM que interpreta les típiques nadales
R.D.M.
L’Edifici Natiu de Nules és enguany un dels punts centrals de la celebració de les festes de Nadal amb l’acolliment de la casa del Pare Noel i el racó del Grinch. Les instal·lacions romandran obertes el dilluns 22 de desembre de 16.00 a 20.00 hores i el dimarts 23 i dimecres 24 d’11.00 a 13.00 hores. Cal assenyalar que l’entrada per a poder accedir es pot obtindre amb una compra mínima de 10 euros en el comerç local. D’altra banda, el ballet també tindrà un paper important amb una representació que tindrà lloc el diumenge 21 de desembre a les 11.00 hores al local multifuncional a càrrec de l’Escola de Ballet i Dansa Artística Nulense.
No faltaran les nadales gràcies a la participació de la Coral Grup de Veus de Cor CEAM (divendres, 26 de desembre a les 17.00 hores); Nadal Jove del 29 de desembre al 5 de gener de 9.30 a 13.30 hores al Casal Jove; i la tradicional cavalcada dels Reis d’Orient el dilluns 5 de gener a les 18.00 hores a Nules i a les 19.00 hores en Mascarell. Un programa excel·lent per disfrutar en família.
- Carrefour vende su hipermercado de Vila-real a una firma de EEUU
- Así será el nuevo mirador en una emblemática montaña de Castellón
- Así será el nuevo mirador cerámico en una emblemática montaña de Castellón
- Los japoneses 'invadirán' Castelló. ¿Cuál es el motivo?
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara
- La lluvia amenaza el 'día de las comidas de Navidad' en Castelló
- Los embalses de Castellón están por encima de la media de la última década
- Retenciones de dos kilómetros en la AP-7 por un accidente en Castellón