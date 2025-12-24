Las actividades infantiles, protagonistas en Benicarló

Las actividades para los pequeños serán las grandes protagonistas en estas fiestas en Benicarló. Así, la llegada de Papá Noel hoy por la tarde contará con la tradicional chocolatada, en la plaza San Bartolomé, la cabalgata y el discurso en el Ayuntamiento.

Premios y novedades

Tampoco faltará Benicarlandia, el salón navideño infantil que abrirá sus puertas del 27 al 29 de diciembre, además de actividades para los pequeños (cuentacuentos, teatro, juegos de escapada o juegos deportivos) y, el 28 de diciembre, se hará la entrega de premios del concurso escolar de tarjetas de Navidad. El día 29, como novedad, tendrá lugar la llegada de los pajes reales y la recogida de cartas de los niños.

Otro plato fuerte será la Ruta de los Pesebres, con 19 belenes ubicados por la ciudad, visitables del 25 de diciembre al 6 de enero.

Recta final

El último día del año arrancará a las 10.00 horas, frente al ayuntamiento, con la fiesta infantil y la visita del 'home dels nassos'.

A las 19.00 horas, dará el pistoletazo de salida la XLVIII San Silvestre y a partir de las 00.30 horas tendrá lugar la gran fiesta de fin de año en el pabellón, con la orquesta Phoenix y DJ locales. La entrada será gratuita.

Ya en 2026, el día 5, llegarán los Reyes Magos al puerto y la cabalgata empezará a las 18.30 horas. El recorrido finalizará en el ayuntamiento, donde los reyes harán su discurso.