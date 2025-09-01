Regalo de cumpleaños: Seat presenta una serie especial basada en el acabado deportivo FR
La marca española celebra su nacimiento con una serie especial que pone en valor la trayectoria de su acabado más deportivo
Fernando Lobón
Seat se encuentra este año inmersa en la conmemoración del 75º aniversario de su nacimiento y este mes de julio ha lanzado una serie especial para celebrar como se merece este hito.
Esta gama conmemorativa FR 75º aniversario incluye los cinco modelos que la marca comercializa en la actualidad (desde el Arona al Ateca pasando por el Ibiza y las dos configuraciones del León, el 5 puertas y el Sportstourer) y se basa en las versiones FR de cada uno de ellos, a las que se ha dotado de un equipamiento de serie todavía más completo y exclusivo.
El acabado FR está presente en la oferta de Seat desde hace más de dos décadas, todas sus ventas juntas superan las 200.000 unidades solo en nuestro país y ahora mismo aglutinan cerca del 35% de las matriculaciones de la marca. La gama FR 75º aniversario representa, por tanto, todo un guiño a la historia del fabricante español y estará disponible hasta fin de año.
Cada modelo recibe un paquete de elementos específico que se suma al equipamiento de serie del acabado FR . Y la oferta de motorizaciones incluye propulsores de gasolina con 115 y 150 caballos en el Ibiza, el Arona y el León, una configuración híbrida enchufable de 204 CV para este último y un TDi de 150 caballos para el Ateca. Los precios arrancan en los 20.760 euros del Arona, con los descuentos de lanzamiento ya aplicados.
